تسلا: تسليم نحو مليون سيارة حول العالم في 2021

أعلنت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية أنها سلمت عام 2021 ما يقرب من مليون سيارة في مناطق مختلفة من العالم.

ويقرب هذا الرقم من ضعف الرقم الذي حققته تسلا عام 2020، في أداء أتى أفضل من المتوقع على الرغم من مشاكل الإمدادات العالمية.

وقالت تسلا في بيان، أمس الأحد، إنها سلمت العام الماضي أكثر من 936 ألف سيارة من جميع الطرازات، وبذلك بلغت نسبة النموّ 87.4% مقارنة مع 2020.

Production & deliveries in Q4 exceeded 300k vehicles https://t.co/xE7LnWG0va — Tesla (@Tesla) January 2, 2022

وفي الربع الرابع وحده من العام الماضي سلمت الشركة 308 آلاف و600 سيارة، بزيادة 0.9% مقارنة مع الربع نفسه من 2020.

وكانت الشركة الأمريكية قد حددت في يناير/ كانون الثاني 2021 هدف تحقيق زيادة سنوية في عمليات التسليم بنسبة 50% في المعدل خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعني أن أداءها على هذا الصعيد في العام الماضي أتى أفضل بكثير من الهدف المحدد.

وباعت المجموعة التي قررت نقل مقرها الرئيسي من بالو ألتو (كاليفورنيا) إلى أوستن (تكساس)، العام الماضي ما مجموعه 911 ألفا و208 سيارات من طرازيها 3 وY، و24 ألفا و964 سيارة من طرازيها الفاخرين S وX (يبلغ سعر السيارة الواحدة من الطراز الأول 90 ألف دولار ومن الثاني 100 ألف دولار).

وكانت الشركة قد سلمت في الربع الثاني من 2021 ما مجموعه 201 ألف و250 سيارة، لتتخطى بذلك للمرة الأولى في تاريخها عتبة تسليم 200 ألف سيارة خلال فصل واحد.

ونجحت تسلا في أن تتجنب مشكلات الإمدادات العالمية التي عانى منها في الآونة الأخيرة قطاع صناعة السيارات بأسره في العالم.

وأوضح مؤسس الشركة إيلون ماسك مؤخرا أن تسلا تمكنت من التغلب على الكثير من مشاكل النقص في أشباه الموصلات باستخدامها تصميمات شرائح جديدة وإعادة كتابة برامج معلوماتية.

Great work by Tesla team worldwide! https://t.co/lsDTCJtMrp — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2022

وحصلت تسلا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على طلبية ضخمة قدرها 100 ألف سيارة كهربائية من شركة “هيرتز” لتأجير السيارات يفترض أن تحصل عليها تلك الشركة بحلول نهاية العام الجاري.

وعقب هذه الصفقة تجاوزت القيمة السوقية لشركة تسلا تريليون دولار مما جعلها الشركة الخامسة التي تصل إلى هذا الإنجاز بعد آبل ومايكروسوفت وأمازون وألفابيت المالكة لشركة غوغل.