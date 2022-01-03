التضخم في تركيا يرتفع لأعلى مستوياته منذ 19 عاما

أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز أكثر بكثير مما كان متوقعا إلى 36.08% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسجل أعلى مستوياته في 19 عاما بعد انخفاض قيمة الليرة.

وقال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 13.58% على أساس شهري، وذلك مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز عند 9% وتوقعات سنوية عند 30.6%.

وجاء المعدل أعلى بكثير من متوسط استطلاع أجرته وكالة “بلومبرغ” للأنباء وشمل 19 محللا، حيث جاء متوسط توقعاتهم للتضخم عند 27.36%.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 19.08% على أساس شهري في ديسمبر ليرتفع على أساس سنوي إلى 79.89% في انعكاس لقفزة في أسعار الواردات.

ويعود هذا الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية -وهو أعلى بسبعة أضعاف من الهدف الأساسي للحكومة- إلى التراجع الكبير في سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 45% من قيمتها مقابل الدولار خلال عام.

وأصبحت نسبة التضخم التي بلغت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 21.31%، موضوعا سياسيا متفجرا في البلاد قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يونيو/ حزيران 2023.

وبعد تسجيلها تراجعا قياسيا على مدى أسابيع عدة، تحسنت الليرة التركية بشكل ملحوظ في منتصف ديسمبر الماضي إثر تدابير طارئة أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان وبيع كميات كبيرة من الاحتياطي بالدولار إلا أن العملة الوطنية استأنفت تراجعها أمام الدولار الأمريكي منذ أسبوع.

الليرة تتراجع

وانخفضت الليرة التركية بـ5% اليوم الاثنين بعد أن شهدت في 2021 أسوأ أداء لها منذ أن تولى الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل 19 عاما.

ونزلت الليرة إلى 13.92 ليرة للدولار بعد أن أغلقت يوم الجمعة على 13.1875 ليرة للدولار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن الشهر الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 59% ليصل إلى أربعة آلاف و250 ليرة أي ما يعادل 271 دولارا أمريكيا وفق سعر مساء اليوم (الدولار يعادل نحو 15.50 ليرة).