خلال اجتماع استثنائي.. وزراء نقل دول مجلس التعاون يعتمدون برنامجا زمنيا لتأسيس هيئة سكك حديد خليجية

اعتمد وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون الخليجي أمس الأحد البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية، وذلك خلال اجتماع استثنائي عبر الاتصال المرئي، برئاسة السعودية.

وناقش الاجتماع تنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين القاضي بالموافقة على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.

كما نوقشت الوثائق الخاصة بالهيئة الخليجية للسكك الحديدية والجدول الزمني لبدء عملها، وتم الاتفاق على الخطوات اللازمة خلال المرحلة التأسيسية الممتدة اثني عشر شهرًا.

مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي يعتمد البرنامج الزمني لتأسيس هيئة سكك حديد خليجية.#قنا https://t.co/joOxnU1zWa pic.twitter.com/JnEqxFjhc6 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 23, 2022

ويأتي الاجتماع بهدف التنسيق بين الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ وتشغيل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره خطَّ سكة حديد إقليميًّا واحدًا متكاملًا وقابلًا للتشغيل البيني. كما يأتي القرار بعد توقف تنفيذ المشروع في أعقاب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017.

ومن المتوقع أن تربط شبكة السكك الحديدية جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي بطريقة فعّالة وآمنة بالتعاون مع الشبكات الحديدية الوطنية في دول المجلس.