بينها المنتجات الجلدية والأزياء.. هذه الدولة قد تصير السوق العالمية الكبرى للسلع الفاخرة خلال 3 سنوات

ذكرت شركة الاستشارات الإدارية العالمية (باين آند كومباني) أنه من المتوقع أن تصبح الصين السوق الكبرى للسلع الفاخرة في العالم بحلول عام 2025.

وأظهر تقرير أن نحو 21% من الإنفاق الاستهلاكي العالمي على السلع الفاخرة جاء من البر الصيني الرئيسي خلال عام 2021.

وأصدرت الشركة مؤخرًا “تقرير السلع الفاخرة في الصين لعام 2021″، وسلطت الضوء على أن المبيعات المحلية للسلع الشخصية الفاخرة في البر الصيني الرئيسي ارتفعت بنسبة 36% على أساس سنوي، إلى نحو 471 مليار يوان (74 مليار دولار أمريكي) في عام 2021 وهو ما يناهز ضعفي الرقم المسجل في عام 2019.

وسجلت منتجات السلع الفاخرة تباينًا في النمو السوقي بالصين العام الماضي. وكانت منتجات السلع الجلدية الفاخرة هي الأسرع نموًّا بنسبة بلغت نحو 60% تلتها الأزياء والمجوهرات.

وأوضح التقرير أن التسوق الخارجي المُعفى من الرسوم الجمركية في مقاطعة هاينان الجزرية جنوبي الصين عزز سوق السلع الفاخرة المزدهرة في البلاد، حيث شكلت السلع الشخصية الفاخرة نحو 95% من مبيعات السوق الحرة في هاينان العام الماضي، بينما كان أكثر من نصف السلع الفاخرة عبارة عن مستحضرات تجميل ذات ماركات عالمية.

وفي عام 2021، زادت مبيعات الصين عبر الإنترنت من السلع الفاخرة بنحو 56%، وهو معدل أسرع من معدل النمو لدى المتاجر الفعلية التي تُعد قناة التوزيع التقليدية والأساسية لصناعة السلع الفاخرة.

ولكن بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وقيود السفر ذات الصلة، فإن أكثر من 90% من إنفاق المستهلكين الصينيين على السلع الفاخرة تم داخل البر الصيني الرئيسي، وفقًا للتقرير.

وقال شينج وي وي، الشريك في (باين آند كومباني) ومشارك في إعداد التقرير “بشكل عام، نتوقع أن تتعافى مشتريات المستهلكين الصينيين من السلع الشخصية الفاخرة إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 في الفترة بين نهاية عام 2022 والنصف الأول من عام 2023”.