أردوغان: إيداعات الليرة بنظام الوديعة المحمية تصل 163 مليار

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين والشركات التركية على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة التركية، بينما تسعى أنقرة لتعزيز الطلب على العملة المحلية.

وقال أردوغان، الأربعاء، إن 163 مليار ليرة (12.2 مليار دولار) جرى إيداعها في حسابات في إطار نظام حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاضات سعر الصرف، وذلك في حديثه بعد اجتماع مجلس الوزراء التركي.

والآلية المالية الجديدة -المسماة وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف- تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية لتقلبات أسعار الصرف والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وأفاد أردوغان أن هدف بلاده دخول قائمة الاقتصادات الـ10 الأولى عالميا من خلال تحقيق النمو عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير وفائض الحساب الجاري.

وأوضح أن بلاده ستظهر بصورة مختلفة بداية العام المقبل.

ولفت إلى أن تركيا من السياسة وصولا للاقتصاد لم تعد تنهار أمام الصدمات الداخلية الصغيرة -كما كانت في الماضي- والضغوط الخارجية، مشيرا إلى تقلبات أسعار الصرف التي حدثت خلال الأشهر الأخيرة والتي لا تتوافق مع واقع اقتصاد البلاد.

وقبل أيام، قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي إن التضخم في تركيا سينخفض إلى معدلات في خانة الآحاد بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها منتصف عام 2023 بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاما مسجلا 36% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفقدت الليرة أكثر من 40% من قيمتها أمام العملات الأجنبية في العام المنقضي وحده.

وتراجعت العملة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 18.4 مقابل الدولار في ديسمبر الماضي، قبل أن تعلن الحكومة والبنك المركزي عن خطوات لحماية الودائع بالليرة من خسائر سعر الصرف الأجنبي.

واستقرت الليرة عند 12.9 مقابل الدولار، حتى مساء الأربعاء.