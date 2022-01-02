بيان رسمي: قناة السويس حققت أعلى إيرادات في تاريخها عام 2021

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الأحد، أن إحصاءات الملاحة بالقناة خلال عام 2021 سجلت أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها.

وقالت الهيئة في بيان إنها حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها بلغ 6 مليارات و300 مليون دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت مليارًا و270 مليون طن، متجاوزة بذلك جميع الأرقام المسجلة سابقًا.

وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20 ألفًا و694 سفينة من الاتجاهين مقابل 18 ألفًا و830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10%.

وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار، حيث سجلت نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 5.6 مليار خلال عام 2020 بزيادة قدرها 720 مليون دولار.

وأكد رئيس الهيئة أن المؤشرات الخاصة بحجم التجارة العابرة لقناة السويس بلغت نحو 8.5% ونجحت بذلك في تجاوز نسب الزيادة في معدلات نمو التجارة العالمية التي بلغت 3.7%.

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس (مواقع إلكترونية)

وزاد حجم تجارة الحاويات المارة بالقناة بنسبة 7.2% خلال عام 2021 بينما بلغت نسبة الزيادة بحجم تجارة الحاويات عالميًّا 6% خلال الفترة ذاتها، وبلغت نسبة الزيادة في حجم تجارة البضائع الصب المارة عبر القناة 19.5% مقابل 4.1% وهي نسبة الزيادة العالمية في حجم تجارة البضائع الصب خلال عام 2021.

وأشار البيان إلى أن التقارير الملاحية خلال 2021 رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بعام 2020، حيث ارتفعت أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المُسال بنسبة 36.6% من 686 سفينة عام 2020 إلى 937 سفينة عام 2021.

وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 10.1% ليصل إجمالي عددها 5186 سفينة حاويات مقابل 4710 سفينة خلال عام 2020.

وبلغت نسبة زيادة أعداد سفن الصب 15.3% بواقع 5893 سفينة مقابل عبور 5113 سفينة خلال عام 2020 وهي الزيادة التي انعكست على تحقيق طفرة بالمؤشرات العامة لسفن الصب العابرة كأعلى معدل تسجله في تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد حيث تخطت إيرادتها حاجز المليار دولار للمرة الأولى في تاريخ القناة.

واستحوذت قناة السويس على نحو 15.7% من إجمالي تجارة الحبوب المنقولة بحرًا عالميًّا بإجمالي كمية بضائع بلغت 83.5 مليون طن.

وكانت قناة السويس قد شهدت في 24 مارس/آذار الماضي، جنوح السفينة إيفرغيفن العملاقة بالمقطع الجنوبي للقناة، مما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي لمدة 6 أيام، حتى إعادة تعويم السفينة في 29 من الشهر ذاته.