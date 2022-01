كورونا.. الـ10 الأغنى في العالم ضاعفوا ثرواتهم وباقي البشرية أصبح أفقر

تضاعفت ثروات الرجال الـ10 الأكثر ثراءً في العالم منذ بداية جائحة كورونا في حين تراجعت مداخيل 99% من البشرية، بحسب تقرير نشرته، اليوم الاثنين منظمة أوكسفام التي تناضل ضد اللامساواة حول العالم.

وقالت المنظمة في تقرير عنوانه “اللامساواة تقتل” نُشر قبيل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي ستُعقد نسخة منه افتراضيا بدءًا من اليوم “إن اللامساواة تساهم في وفاة ما لا يقل عن 21 ألفا يوميا، أي شخص واحد كل 4 ثوان”.

وأضافت “هذه نتيجة متحفظة تستند إلى الوفيات على مستوى العالم بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحيّة وبسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي والجوع وانهيار المناخ”.

وشهدت الثروات المتراكمة لمجموع أصحاب المليارات منذ بداية جائحة كورونا زيادة بمقدار 5 تريليونات دولار أمريكي”، وهو “أكبر ارتفاع في ثروة أصحاب المليارات منذ بدء تدوين الإحصاءات”، لتصل إلى أعلى مستوياتها أي 13800 مليار دولار.

وبحسب مجلة فوربز، فإنّ الأشخاص الأغنى في العالم هم إيلون ماسك (صاحب شركة تيسلا) وجيف بيزوس (أمازون) وبرنارد ارنو (ال في ام ايتش) وبيل غيتس (مايكروسوفت) ومارك زاكربورغ (ميتا/فيسبوك) ووارن بوفيه (بيركشاير هاثواي) ولاري ايليسون (أوراكل).

