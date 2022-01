بناء على طلب أمريكي.. روسيا تعلن تفكيك “أخطر” مجموعة قرصنة إلكترونية (فيديو)

أعلنت روسيا، أمس الجمعة، تفكيك مجموعة (ريفيل) للقرصنة التي تُعد الأكثر خطورة من حيث برامج الفدية، بناء على طلب الولايات المتحدة.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن قد أعربا خلال قمة عقدت في يونيو/حزيران عن رغبتهما في تعزيز التعاون لمكافحة الجرائم الإلكترونية، على خلفية أزمات واتهامات متكررة لموسكو في هذا الإطار.

وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان، إنه بعد عملية نفذتها أجهزة الأمن والشرطة الروسية “وضِع حد لوجود هذه المجموعة الإجرامية المنظمة”، مضيفًا أن عمليات بحث تمت “بناء على طلب السلطات الأمريكية المختصة” استهدفت 14 شخصًا و25 عنوانًا في 5 مناطق روسية أبرزها العاصمة موسكو ومدينة سانت بطرسبرغ، سمحت بضبط 426 مليون روبل (نحو 4 ملايين و800 ألف يورو) و20 سيارة فارهة.

ولم يحدد جهاز الأمن الفدرالي عدد الموقوفين، لكنه بث مقاطع فيديو لعمليات التوقيف.

Below is a video of the FSB's REvil raids pic.twitter.com/Oh7Ef2GpQO

— Catalin Cimpanu (@campuscodi) January 14, 2022