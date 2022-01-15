بناء على طلب أمريكي.. روسيا تعلن تفكيك “أخطر” مجموعة قرصنة إلكترونية (فيديو)

أعلنت روسيا، أمس الجمعة، تفكيك مجموعة (ريفيل) للقرصنة التي تُعد الأكثر خطورة من حيث برامج الفدية، بناء على طلب الولايات المتحدة.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن قد أعربا خلال قمة عقدت في يونيو/حزيران عن رغبتهما في تعزيز التعاون لمكافحة الجرائم الإلكترونية، على خلفية أزمات واتهامات متكررة لموسكو في هذا الإطار.

وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان، إنه بعد عملية نفذتها أجهزة الأمن والشرطة الروسية “وضِع حد لوجود هذه المجموعة الإجرامية المنظمة”، مضيفًا أن عمليات بحث تمت “بناء على طلب السلطات الأمريكية المختصة” استهدفت 14 شخصًا و25 عنوانًا في 5 مناطق روسية أبرزها العاصمة موسكو ومدينة سانت بطرسبرغ، سمحت بضبط 426 مليون روبل (نحو 4 ملايين و800 ألف يورو) و20 سيارة فارهة.

ولم يحدد جهاز الأمن الفدرالي عدد الموقوفين، لكنه بث مقاطع فيديو لعمليات التوقيف.

Below is a video of the FSB's REvil raids pic.twitter.com/Oh7Ef2GpQO — Catalin Cimpanu (@campuscodi) January 14, 2022

وأوضح المصدر نفسه أن أعضاء المجموعة “طوروا برامج ضارة، ونظموا عمليات اختلاس أموال من حسابات مصرفية لمواطنين أجانب وصرفوها”.

وفي واشنطن، أشادت مسؤولة أمريكية بالاعتقالات، لكنها فصلت القضية عن التوترات في أوكرانيا. وقالت المسؤولة للصحفيين “أريد أن أكون واضحة للغاية. في أذهاننا، هذا لا يتعلق بما يحدث مع روسيا وأوكرانيا”.

وتابعت “أنا لا أتحدث عن دوافع الكرملين، لكننا سعداء بهذه الإجراءات الأولية”. وأردفت “لقد كنا واضحين للغاية أيضًا. إذا غزت روسيا أوكرانيا مجددًا، فسنفرض ثمنًا باهظًا على روسيا بالتنسيق مع حلفائنا”.

وأعلنت مجموعة القرصنة التي تتحدث الروسية والمعروفة أيضًا باسم (سودينوكيبي) في أوائل يوليو/تموز 2021، مسؤوليتها عن هجوم الفدية الذي استهدف شركة المعلوماتية الأمريكية (كاسيا).

وفي ضوء ذلك، طلب جو بايدن -خلال اتصال هاتفي مع فلاديمير بوتين- التحرك لمنع الهجمات التي تنفذ من روسيا وإلا ستتخذ الولايات المتحدة “الإجراءات اللازمة”.

#REvil: "Ahhh another day of sleeping peacefully at night knowing I'm safe in Rus-"

FSB:pic.twitter.com/KuxjH52C7Y — Jake (@nicastronaut) January 14, 2022

وأوائل نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت السلطات الأوربية والأمريكية توقيف 7 قراصنة في عملية دولية استهدفت (ريفيل) ومجموعة (غاندغراب) لبرامج الفدية المعلوماتية.

وتحدث عمليات الابتزاز من خلال اقتحام شبكة شركة أو مؤسسة وتشفير بياناتها ثم المطالبة بفدية تُدفع عادة بالعملة المشفرة مقابل المفتاح الرقمي لإعادة تشغيل الشبكة.

وهجمات المعلوماتية للحصول على فدية (رانسوم وير) هي نوع يدر مزيدًا من الأموال عبر عمليات الفدية الرقمية يقدّرها الإنتربول بمليارات الدولارات، وتتزايد باستمرار.

وبحسب الخزانة الأمريكية، فقد دُفعت 590 مليون دولار من الفديات في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام 2021 مقابل 416 في 2020.