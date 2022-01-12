رغم “أوميكرون”.. أسعار النفط لخام برنت فوق 84 دولارا وسط تحسّن الطلب

صعدت أسعار النفط في التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، فوق 84 دولارا لخام برنت، وسط استمرار تحسّن الطلب العالمي على الطاقة، ورغم تزايد الإصابات بالمتحور أوميكرون.

واستعادت أسعار النفط مستويات ما قبل الإعلان عن أوميكرون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ جاءت تقديرات الأسواق أن سرعة العدوى بالفيروس لا تعني زيادة المخاطر على طلب الطاقة.

ووسّعت أسعار النفط مكاسبها الكبيرة في الجلسة السابقة، بعدما ألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن البنك قد يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع، الأمر الذي يدعم الطلب على النفط في الأمد القصير.

وقال باول أمس الثلاثاء، إن أكبر اقتصاد في العالم يمكنه الصمود أمام القفزة الحالية في الإصابات بكوفيد-19 مع تأثيرات “قصيرة الأجل”، مضيفا أن “الطريق طويل” أمام تشديد السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 08:50 (بتوقيت غرينتش)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/آذار، بنسبة 0.45% أو 38 سنتا إلى 84.10 دولار للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.65% أو 53 سنتا إلى 81.76 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط الخام، أمس الثلاثاء، بنحو 3 دولارات في التعاملات المسائية، بعدما أظهر تقرير تراجعا حادا بمخزونات الخام الأوربية، وتوقعات باستمرار انخفاض المخزون الأمريكي.

وأظهرت بيانات أمس من (يورو أويل ستوك) هبوط مخزون الخام ومنتجات النفط لدى مصافي تكرير أوربا بأكثر من 11% في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي إلى 1.02 مليار برميل.

وأنعش رفع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها للطلب على النفط، أمس الثلاثاء، السوق، حيث توقعت ارتفاع إجمالي الطلب الأمريكي بمعدل 840 ألف برميل يوميا في 2022 عن العام المنقضي، ارتفاعا من التوقعات السابقة بزيادة 700 ألف برميل يوميا.

في الوقت ذاته، خفّضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها للإنتاج لعام 2022، وتوقعت ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بمعدل 640 ألف برميل يوميا، انخفاضا من التوقعات السابقة بزيادة 670 ألف برميل يوميا.

وفي وقت سابق الثلاثاء أيضا، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إيقاف تصدير الخام عبر ميناء السدرة، بسبب سوء الأحوال الجوية ونفاد الطاقة التخزينية للميناء.