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اقتصاد|مصر

تفاصيل تعويم سفينة بعد جنوحها بالمجرى الملاحي لقناة السويس

استئناف العمل بالمجرى الملاحي لقناة السويس
استئناف العمل بالمجرى الملاحي لقناة السويس
9/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202104:35 PM (مكة المكرمة)

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن الهيئة قامت بالتعامل السريع مع جنوح سفينة الصب (كورال كريستال) خلال عبورها للقناة اليوم ضمن قافلة الشمال قناة بتفريعة البلاح.

كانت سفينة الصب قد جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس، صباح اليوم الخميس.

وكشفت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس تفاصيل جنوح السفينة وأشارت إلى تعطيل الملاحة بقناة السويس من بورسعيد في اتجاه السويس بسبب جنوح السفينة التي ترفع علم بنما وتتجه إلى ميناء بورسودان.

وأكدت المصادر التعليق الجزئي للملاحة بقناة السويس بعد جنوح السفينة في تفريعة البلاح الغربية والتي تسببت في تعطيل 4 سفن خلفها.

كما أشارت المصادر إلى اتخاذ إدارة الهيئة قرارا بعبور السفن العالقة بسبب وقوع حادث الجنوح من تفريعة البلاح الشرقية، لإعطاء الفرصة لسفن قافلة الجنوب بالمرور بسلام بعد مرور آخر سفينة من الشمال، مؤكدة أن التوقف بالملاحة لم يتعد التعطيل الجزئي كون منطقة الجنوح مزدوجة المجرى.

وأكد ربيع أن التعامل مع السفينة كان سريعًا بواسطة قاطرات الهيئة، واستأنفت السفينة عبورها بالقناة، مشيرًا إلى عدم تأثر حركة الملاحة حيث تم توجيه السفن التالية لها للعبور من تفريعة البلاح الشرقية، وتم التعامل مع الأمر واستكمال السفينة لرحلتها عبر القناة وعبور كافة السفن من الاتجاهين.

كانت السفينة (إيفر غيفن) إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم قد أدى لإغلاق قناة السويس 6 أيام، في مارس/آذار الماضي، ما ترتب عليه اضطراب حركة التجارة الدولية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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