احتجاجا على انقطاع الوقود.. عشرات اللبنانيين يصلون الجمعة بمحطة محروقات (فيديو)

أدى عشرات اللبنانيين صلاة الجمعة في باحة محطة للمحروقات بمدينة صيدا جنوبي البلاد احتجاجا على انقطاع الوقود.

وذكر مراسل الأناضول أن الشيخ علي الحسين دعا المواطنين ورجال الدين إلى أداء صلاة الجمعة في منطقة (الجية) بالمدينة، للاحتجاج على انقطاع الوقود ومعاناة الناس جراء ذلك.

وانضم عشرات المواطنين إلى الصلاة في المحطة حيث خطب خلالها الشيخ الحسين قائلا “إننا نصلي اليوم في المحطة ولاحقا سنصلي في الأفران والصيدليات”.

وأضاف “أتينا لنصلي في محطة الوقود، لنري العالم حجم الظلم والقهر الذي نعاني منه والحرمان والإذلال الذي نعيشه في بلدنا لبنان”.





وأردف “هذه دعوة للسياسيين للتنازل عن حظ النفس، لبنان لم يعد لديه قدرة على التحمل، يجب عليكم أن تيسروا موضوع الحكومة وتشكيلها، موضوع الدواء المفقود والنفط المفقود وكل ما يحتاجه المواطنون”.

ومنذ أشهر يعاني لبنان شحا في الوقود ما تسبب بإقفال بعض المحطات أبوابها، فيما يشهد البعض الآخر ازدحاما كبيرا يتخلله في كثير من الأحيان وقوع شجارات.

وتعد أزمة الوقود إحدى أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، حيث تسببت بانهيار مالي، وعدم وفرة النقد الأجنبي الكافي لاستيراد الوقود من الخارج.

عشرات اللبنانيين يصلون الجمعة بمحطة محروقات (أسوشيتد برس)

والأربعاء الماضي، أعلن سيناتور أمريكي أن بلاده تعمل على حل أزمة الوقود في لبنان، معتبرا أنه لا داعي للاعتماد على الوقود الإيراني.

جاء ذلك في تصريحات للسيناتور إدوارد مورفي في ختام زيارة لوفد من الكونغرس الأمريكي إلى العاصمة اللبنانية بيروت استمرت يوما واحدا.

وفي 19 أغسطس/آب الماضي، أعلن حزب الله اللبناني وصول سفينة وقود إيرانية للبلاد في ظل أزمة مالية تعذر معها توفير بيروت للنقد الأجنبي لاستيراد الوقود.

وقال المسؤول الأمريكي إن “أي وقود يجري نقله عبر سوريا خاضع للعقوبات، وواشنطن تبحث عن سبيل لأداء ذلك (نقل النفط إلى لبنان) من دون عقوبات”.

واعتبر أن “حزب الله منظمة إرهابية، ويسبب الدمار في المنطقة، وهو سرطان ينتشر في لبنان” مضيفا أن الحزب “منظمة ستستحوذ على جزء من مال النفط وهذا لن يحل أزمة الوقود في لبنان”.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، كلف الرئيس ميشال عون نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة خلفا لحكومة تصريف الأعمال التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.

ويزيد تأخر تشكيل الحكومة الوضع سوءًا في بلد يعاني منذ أواخر 2019، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر، وشح الوقود والأدوية وسلع أساسية.

(أسوشيتد برس)

(أسوشيتد برس)

(أسوشيتد برس)