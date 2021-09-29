“قطر للبترول” توقع اتفاقية توريد 3.5 ملايين طن من الغاز سنويا للصين

وقعت شركة قطر للبترول اليوم الأربعاء، اتفاقية بيع طويلة الأمد للغاز مع نظيرتها CNOOC لتجارة وتسويق الغاز التابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري، لتزويدها بـ 3.5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

وبحسب بيان صادر عن قطر للبترول -أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم- اليوم الأربعاء، تمتد فترة اتفاقية بيع الغاز الطبيعي المسال بين الجانبين على 15 عاما قادمة تبدأ في يناير/ كانون ثاني القادم.

وتم توقيع الاتفاقية في حفل أقيم عن بعد باستخدام خاصية الاتصال المرئي.

ويعود تاريخ الشراكة مع شركة الصين الوطنية للنفط البحري في مجال الغاز الطبيعي المسال إلى سبتمبر/أيلول 2009 عندما تم تسليم الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال إلى الشركة في الصين.

وبحلول أغسطس/آب 2021 سلّمت قطر ما مجموعه 715 شحنة إلى الصين من بينها 270 شحنة (أي ما يزيد عن 24 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال) إلى شركة CNOOC.

وقطر للبترول هي مؤسسة النفط الوطنية لدولة قطر وتغطي نشاطاتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا وإقليميا ودوليا.