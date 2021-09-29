الليرة التركية تسجل مستوى قياسيا منخفضا أمام الدولار

هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات، مساء اليوم الأربعاء، مواصلة تراجعها بعد أن أجرى البنك المركزي خفضا مفاجئا لأسعار الفائدة.

وهوت الليرة إلى مستويات أضعف من مستواها القياسي المنخفض السابق البالغ 8.9995 للدولار الذي سجلته، الجمعة الماضية، قبل أن تتخلى عن بعض خسائرها ليجري تداولها عند 8.9220 بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، لترتفع خسائرها هذا العام إلى أكثر من 16%.

وخسرت العملة التركية أكثر من ثلثي قيمتها خلال 5 سنوات.

والجمعة الماضية، اقتربت الليرة من أدنى مستوياتها على الإطلاق مع نزوح المستثمرين الأجانب بعد يوم من قرار للبنك المركزي غير متوقع بخفض أسعار الفائدة.

وقفز التضخم في تركيا بشكل غير متوقع إلى 19.25% الشهر الماضي، إلا أن محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن البنك سيحول تركيزه إلى التضخم الأساسي الذي يستثني العناصر سريعة التغير مثل الأغذية والطاقة.

ولم يقدم المركزي مؤشرات تذكر بشأن المسار المستقبلي للسياسات النقدية، لكن بنوك سوسيتيه جنرال وباركليز وجي بي مورغان وغولدمان ساكس توقعت المزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وعلى عكس الأفكار التقليدية، يفضل الرئيس رجب طيب أردوغان خفض أسعار الفائدة للحد من التضخم، ويصف الرئيس التركي نفسه بأنه “عدو أسعار الفائدة”.

وكان أردوغان أقال، في مارس/آذار الماضي، المحافظ السابق للبنك المركزي ناجي إقبال بعد أن أشرف على قيام البنك برفع متكرر للفائدة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعيّن بدلا منه شهاب قافجي أوغلو ليكون رابع محافظ للبنك خلال عامين، مما أدى إلى انخفاض الليرة 12% مقابل الدولار خلال أسبوع واحد حينذاك.