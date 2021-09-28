سعر النفط عند أعلى مستوى منذ 3 سنوات وسط مؤشرات على أزمة إمدادات

تجاوز سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء في مؤشر جديد على تجاوز الطلب للإمدادت المعروضة في ظل تراجع المخزونات.

وواصل الخام القياسي سلسلة المكاسب ليسجل أعلى مستوى منذ تشرين أول/أكتوبر من عام 2018 كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط.

جاء ذلك وسط خشية المستثمرين أن تشح الإمدادات على نحو أكبر بسبب ارتفاع الطلب في أجزاء من العالم.

وارتفع خام برنت تسوية نوفمبر/ تشرين ثان بنسبة 0.9% إلى 80.26 دولارا للبرميل الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحا بتوقيت لندن، كما ارتفع خام غرب تكساس تسليم نوفمبر بنسبة1.1% إلى 76.29 دولارا للبرميل وفقا لوكالة “بلومبرغ” للأنباء.

ورجحت الوكالة أن يعتمد جزء كبير من توقعات الأسعار لبقية العام على مدى برودة الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

ورفع غولدمان ساكس توقعه لخام برنت بحلول نهاية العام بمقدار 10 دولارات إلى 90 دولارا للبرميل. وتشهد الإمدادات العالمية شحا بسبب التعافي السريع للطلب على الوقود من تفشي السلالة دلتا وإلحاق الإعصار أيدا الضرر بالإنتاج الأمريكي.

ويواجه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤهم المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس، صعوبات في زيادة الإنتاج، إذ يستمر نقص الاستثمار أو تأخر أعمال الصيانة بسبب جائحة كورونا.

ونشر محللون ومستشارون تقديرات لحجم الطلب الإضافي الذي قد يترتب على ارتفاع تكاليف الغاز ودرجات الحرارة المتجمدة وتراوحت التقديرات بين بضعة آلاف من البراميل يوميا إلى مليوني برميل في اليوم.

وقال منتجون ومتعاملون في مؤتمر للقطاع إنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول أوائل العام القادم في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد، بيد أن فائض طاقة التكرير قد يضغط على التوقعات>

وقال جريج هيل رئيس شركة هيس إنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي إلى 100 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2021 أو في الربع الأول من 2022.

وبلغ الاستهلاك العالمي من النفط 99.7 مليون برميل يوميا من النفط في 2019 وفقا لوكالة الطاقة الدولية، قبل أن تلحق جائحة كورونا الضرر بالأنشطة الاقتصادية والطلب على الوقود.