السودان.. تهريب 80 كيلوغرامًا من الذهب يوميا طوال 7 سنوات

كشف تقرير أممي أفريقي، اليوم الثلاثاء، عن فقدان السودان نحو 267 طنا من الذهب خلال 7 سنوات عن طريق التهريب.

جاء ذلك حسب ما نشره وزير الثقافة والإعلام السوداني حمزة بلول على صفحته عبر فيسبوك نقلا عن تقرير مشترك أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وفريق الاتحاد الأفريقي.

وأورد بلول -على لسان رئيس الآلية الوطنية لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة- أن معدل تهريب الذهب خلال 7 سنوات بلغ 80 كيلوغراما يوميا.

وأضاف أن تهريب الذهب جرى خلال الأعوام 2013 – 2018 وفقا للتقرير الذي تحدث عن الوضع الراهن لمكافحة التدفقات غير المشروعة.

وأشار التقرير إلى وجود عجز بقيمة 13.5 مليار دولار بين بيانات الحكومة السودانية والدول التي استوردت الذهب والنفط من السودان خلال الفترة ذاتها.

ويشتكي السودان من عدم قدرته على تحديد إنتاج الذهب بدقة بسبب تهريبه للخارج من قبل المعدنين التقليديين.

ويعد التعدين التقليدي الذي يقوم به الأهالي في أكثر من 800 موقع تنتشر في جميع أنحاء البلاد الأكثر إنتاجية مع وجود مليون شخص يعملون به، إذ بلغ الإنتاج من الذهب 35.6 طنا العام الماضي، بحسب إحصائيات رسمية.

ويعوّل السودان على الذهب كمصدر للنقد الأجنبي بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان، في يوليو/تموز 2011، وفقدان 80% من موارد النقد الأجنبي.

ويبلغ احتياطي السودان من الذهب نحو 1550 طنا، وفق تقديرات وزارة المعادن.