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اقتصاد|لبنان

“دبس الرمان” مبادرة نسائية لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان (فيديو)

نجحت المرحلة الأولى في استخراج (دبس الرمان) من 100 كيلو تم جمعها من البساتين المجاورة للبلدة (غيتي)
نجحت المرحلة الأولى في استخراج (دبس الرمان) من 100 كيلو تم جمعها من البساتين المجاورة للبلدة (غيتي)
27/9/2021-|آخر تحديث: 28/9/202112:03 AM (مكة المكرمة)

أطلقت جمعية في شمالي لبنان مبادرة لصناعة دبس الرمان ضمن مشروع لتعزيز قدرات المرأة.

وقال خليل محمد من جمعية همم للتنمية والابداع في بلدة (عيات) شمالي لبنان للجزيرة مباشر إن المبادرة تهدف لتوفير فرص عمل مستدامة للسيدات بدلا من تقديم أموال بشكل مباشر.

وأضاف ان المرحلة الأولى من المشروع توفر فرص عمل لـ15 امرأة من البلدة، على أن يتم التوسع فيه المشروع في المرحلة اللاحقة ليضم أعدادا أكبر.

وأشار إلى أن سكان البلدة والمشاركات في المشروع تبرعوا بالأدوات اللازمة لتنفيذه.

وقالت مشاركات في المشروع إنه يوفر دخلا يساعدهم في مواجهة أوضاع المعيشة الصعبة التي يعانون منها بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها لبنان.

ونجحت المرحلة الأولى في استخراج (دبس الرمان) من 100 كيلوغرام تم جمعها من البساتين المجاورة للبلدة، ومن ثم تم بيعه في الأسواق المحلية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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