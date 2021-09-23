تراجع واردات السعودية من الإمارات 33% في يوليو.. ما السبب؟

كشفت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، أن قيمة الواردات السعودية من الإمارات انخفضت 33% على أساس شهري في يوليو/تموز الماضي، بعدما فرضت المملكة قواعد جديدة في الشهر نفسه على الواردات من بقية بلدان الخليج.

ووفقا لبيانات من الهيئة العامة للإحصاء انخفضت الواردات من الإمارات إلى 3.1 مليارات ريال (827 مليون دولار) في يوليو من 4.6 مليارات ريال في يونيو/حزيران الماضي، وعلى أساس سنوي انخفضت الواردات من الإمارات بنحو 6%.

وغيرت السعودية في يوليو قواعد الاستيراد من بقية بلدان دول مجلس التعاون الخليجي لاستبعاد سلع منتجة في مناطق حرة أو تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، في خطوة اعتُبرت تحديا لمكانة الإمارات كمركز إقليمي للتجارة والأعمال.

وعلى الرغم من أن البلدين حليفان مقربان فإنهما يتنافسان على جذب المستثمرين والأعمال.

وتستبعد القواعد التجارية السعودية الجديدة من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي سلع الشركات التي تقل نسبة العاملين المحليين بها عن 25% من قوة العمل، الأمر الذي يعد مشكلة لبلد مثل الإمارات حيث معظم السكان من الأجانب.

وتنص القواعد الجديدة أيضا على أن جميع السلع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع، وهو ما يمثّل ضربة للإمارات التي تعد المناطق الحرة من المحركات الرئيسية لاقتصادها.

ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء فإن الانخفاض الشهري في قيمة الواردات من الإمارات هو أكبر تراجع هذا العام.

وتراجعت الإمارات لتصبح ثالث أكبر مورد للمملكة في يوليو بعد الصين (9.9 مليار ريال) والولايات المتحدة (4.8 مليار ريال) بعد أن كانت في المركز الثاني في يونيزو الماضي..

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري “قد تكون بيانات يوليو على وجه الخصوص متقلبة فيما يتعلق بإعداد الوثائق المطلوبة. الشهر المقبل قد يعطي مؤشرا أوضح على تأثير القواعد السعودية الجديدة على صادرات الإمارات”.

وقفزت قيمة الصادرات السعودية الكلية إلى 91.8 مليار ريال (24.8 مليار دولار) بزيادة 79.6% مقارنة بصادرات يوليو 2020 عندما تضررت التجارة الدولية بفعل جائحة كورونا.

وترجع الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع صادرات النفط التي قفزت 112.1% على أساس سنوي، وفق الهيئة العامة للإحصاء.