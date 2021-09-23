انتقل الى المحتوى
البث الحي
اقتصاد|تركيا

المركزي التركي يخفض سعر الفائدة والليرة تتراجع

تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار لأدنى المستويات منذ يوليو/تموز (رويترز)
تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار لأدنى المستويات منذ يوليو/تموز (رويترز)
23/9/2021-|آخر تحديث: 23/9/202104:36 PM (مكة المكرمة)

أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع ليصبح 18%.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي، اليوم الخميس، برئاسة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو.

وخفضت اللجنة سعر الفائدة من 19 إلى 18%.

وأشار البيان إلى أن زيادة سرعة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم وخاصة في الدول المتقدمة تدعم عملية التعافي في الاقتصاد العالمي.

وأوضح أنه على الرغم من زيادة معدلات التطعيم إلا أن السلالات الجديدة للفيروس تبقي المخاطر السلبية حية على النشاط الاقتصادي العالمي، وأن المؤشرات الرئيسية تشير إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي يسير بشكل قوي في الربع الثالث مدفوعاً بالطلب الخارجي.

وبيّن المركزي التركي أن ظروف الطلب الخارجي الإيجابية والسياسة النقدية المشددة التي يتم تنفيذها تؤثر بشكل إيجابي على ميزان الحساب الجاري.

ومن المتوقع -بحسب البيان- أن يكون هناك فائض في الحساب الجاري خلال الفترة المتبقية من العام، حيث يؤدي الاتجاه التصاعدي القوي في الصادرات والتسارع القوي في التطعيم إلى تحفيز الأنشطة السياحية.

وأكّد بيان البنك المركزي التركي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط ​​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

وتراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع ليصل الدولار مقابل الليرة التركية لأعلى المستويات، منذ يوليو/تموز الماضي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

الليرة التركية المتقلبة تتعافى من بعض خسائرها

تعافت الليرة التركية من بعض خسائرها مقابل الدولار، اليوم الاثنين، بعد أن هوت 15% إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في التعاملات المبكرة عقب قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بعزل محافظ البنك المركزي.

22/3/2021

الليرة التركية ترتفع وتعوض بعض خسائرها

ارتفعت الليرة التركية أكثر من 1%، اليوم الأربعاء، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها بعد القرار المفاجئ من الرئيس رجب طيب أردوغان تغيير محافظ البنك المركزي بآخر معارض لتشديد السياسة المالية.

24/3/2021
المزيد من اقتصاد

تراجع واردات السعودية من الإمارات 33% في يوليو.. ما السبب؟

قفزت قيمة الصادرات السعودية الكلية إلى 91.8 مليار ريال (24.8 مليار دولار) (رويترز)

صورة هزت لبنان.. طبيب يلحق بعملية ولادة على متن دراجة هوائية بسبب نفاد البنزين

الطبيب زكي سليمان مرتديا ثيابا رياضية ويحمل الطفل حديث الولادة (منصات التواصل)

الوقود الإيراني يصل لبنان وأنصار حزب الله يستقبلونه بالورود والزغاريد (فيديو)

قال حزب الله إن هناك مزيدا من شحنات الوقود في الطريق (رويترز)

الإمارات تتعهد باستثمار 14 مليار دولار بقطاعات حيوية في بريطانيا

توقيع اتفاقيات بين مبادلة ووزارة التجارة الدولية البريطانية (وام)
الأكثر قراءة

أردوغان يستشهد بـ “خطبة الوداع” للنبي محمد من قلب نيويورك.. ماذا قال؟ (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة (الفرنسية)

“أنت عربي يجب أن تموت”.. مقدسي يروي تفاصيل محاولة أحد المستوطنين قتله (فيديو)

السائق المقدسي سمير مجاهد

رفض أممي لتغيير الحكم المدني بالسودان وحمدوك يرد على اتهامات البرهان وحميدتي

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)

“علّموا عالمحتلين وهزوا عرشك يا إسرائيل”.. أغنية تصدح بانتصار أسرى جلبوع (فيديو)

أسرى جلبوع الستة أبطال عملية نفق الحرية (منصات التواصل)