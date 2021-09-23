المركزي التركي يخفض سعر الفائدة والليرة تتراجع

أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع ليصبح 18%.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي، اليوم الخميس، برئاسة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو.

وخفضت اللجنة سعر الفائدة من 19 إلى 18%.

وأشار البيان إلى أن زيادة سرعة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم وخاصة في الدول المتقدمة تدعم عملية التعافي في الاقتصاد العالمي.

وأوضح أنه على الرغم من زيادة معدلات التطعيم إلا أن السلالات الجديدة للفيروس تبقي المخاطر السلبية حية على النشاط الاقتصادي العالمي، وأن المؤشرات الرئيسية تشير إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي يسير بشكل قوي في الربع الثالث مدفوعاً بالطلب الخارجي.

وبيّن المركزي التركي أن ظروف الطلب الخارجي الإيجابية والسياسة النقدية المشددة التي يتم تنفيذها تؤثر بشكل إيجابي على ميزان الحساب الجاري.

ومن المتوقع -بحسب البيان- أن يكون هناك فائض في الحساب الجاري خلال الفترة المتبقية من العام، حيث يؤدي الاتجاه التصاعدي القوي في الصادرات والتسارع القوي في التطعيم إلى تحفيز الأنشطة السياحية.

وأكّد بيان البنك المركزي التركي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط ​​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

وتراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع ليصل الدولار مقابل الليرة التركية لأعلى المستويات، منذ يوليو/تموز الماضي.