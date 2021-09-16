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اقتصاد

الإمارات تتعهد باستثمار 14 مليار دولار بقطاعات حيوية في بريطانيا

توقيع اتفاقيات بين مبادلة ووزارة التجارة الدولية البريطانية (وام)
توقيع اتفاقيات بين مبادلة ووزارة التجارة الدولية البريطانية (وام)
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202108:21 PM (مكة المكرمة)

قال صندوق الثروة السيادية لأبو ظبي (مبادلة)، اليوم الخميس، إن الإمارات ملتزمة باستثمار عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.8 مليار دولار) في بريطانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وذكرت الإمارات أنها ستستثمر في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، بحسب بيان صادر مبادلة.

يأتي الإعلان عن الاستثمارات خلال زيارة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى بريطانيا في جولة أوربية شملت فرنسا.

والتقى بن زايد، اليوم الخميس، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ويضاف هذا إلى إعلان مبادلة، في مارس/آذار الماضي، تخصيص 800 مليون جنيه إسترليني (1.102 مليار دولار) إضافة إلى 200 مليون جنيه إسترليني (275.70 مليون دولار) من المملكة المتحدة لتمويل استثمارات في قطاع علوم الحياة.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية خلدون خليفة المبارك “سوف تسهم توسعة شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين في دفع عمليات التمويل والابتكار في عدد من القطاعات الحيوية التي تعتبر من أهم ركائز النمو الاقتصادي بالنسبة للبلدين”.

ونقل البيان عن وزير الاستثمار البريطاني جيري غريمستون تأكيده أن الشراكة ستسهم “في إثراء تبادل المعرفة والمهارات والأفكار التي من شأنها تعزيز الرفاهية في البلدين”.

وتدير (مبادلة) -ذراع حكومة أبوظبي للاستثمار- مجموعة من الأصول والعمليات تبلغ 243.4 مليار دولار في 6 قارات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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