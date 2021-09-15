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اقتصاد|مصر

تحويلات المصريين في الخارج تسجل رقما قياسيا

البنك المركزي المصري (أرشيف)
البنك المركزي المصري (أرشيف)
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202109:09 PM (مكة المكرمة)

حققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج رقما تاريخيا خلال السنة المالية 2021/2020 بعد أن سجلت نحو 31.4 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال السنة المالية 2021/2020 ‏‏‏بمعدل 13.2%‏ بقيمة بلغت نحو 3.7 مليار دولار.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة (2020/2019).

وأظهرت البيانات التحويلات، خلال المدة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2021، سجلت 8.1 مليارات دولار بارتفاع نسبته 29.6% مقارنة بـ6.2 مليارات دولار في المدة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت التحويلات خلال شهر يونيو 2021 بمعدل سنوي بلغ 15.5% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020.

وتحويلات العاملين بالخارج مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر.

وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو/تموز وتنتهي في يونيو/حزيران.

وقال البنك المركزي المصري منذ نحو أسبوع إن احتياطيات النقد الأجنبي زادت إلى 40.672 مليار دولار، في أغسطس/آب الماضي، من 40.609 مليار دولار في يوليو الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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