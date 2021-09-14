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اقتصاد|الإمارات

الإمارات تهدف لرفع حجم التجارة مع إسرائيل إلى تريليون دولار

وقعت الإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول الماضي
وقعت الإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول الماضي
14/9/2021-|آخر تحديث: 14/9/202110:24 PM (مكة المكرمة)

نقلت وكالة رويترز عن وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري قوله إن الإمارات تهدف إلى أن ترفع قيمة النشاط الاقتصادي مع إسرائيل لأكثر من تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف الوزير الإماراتي، اليوم الثلاثاء، أنه يأمل في أن تتعاون الدولتان في جميع المجالات من الرعاية الصحية إلى تغيرات المناخ.

وقال إن حجم التجارة بين البلدين بين 600 و700 مليون دولار مضيفا أن الوصول لهذا المستوى في عام واحد إنجاز في حد ذاته.

وأضاف: “نتطلع لخلق نشاط اقتصادي بمليار دولار على مدار العقد المقبل” مضيفا أنه يجري التحرك في العديد من مجالات على صعيد الفرص الاقتصادية.

ووقعت الإمارات عشرات من مذكرات التفاهم مع إسرائيل منذ تطبيع العلاقات بينهما قبل عام. وتشمل الصفقات التي تم الإعلان عنها 40 مذكرة تفاهم ونحو 30 اتفاقا آخرين متعلقين بالقطاعات المالية والطاقة والرياضة والزراعة والطيران والفضاء والإعلام.

ومن غير الواضح كيف يتوقع البلدان الوصول لهدف نشاط اقتصادي بتريليون دولار خلال العقد القادم. ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل من البلدين نحو 400 مليار دولار.

وقعت الإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول الماضي (رويترز- أرشيف)

وتظهر بيانات رسمية إسرائيلية أن حجم التجارة بين البلدين في السلع بلغ 610 ملايين دولار في أول سبعة أشهر من العام الجاري من بينها صادرات إماراتية لإسرائيل بقيمة 400 مليون دولار ونصفها من الألماس.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها تتوقع أن يصل حجم التجارة مع الإمارات إلى مليار دولار بنهاية 2021 وثلاثة مليارات في ثلاثة أعوام.

ويكتنف الغموض مصير صندوق حجمه ثلاثة مليارات دولار أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات عن تأسيسه لتشجيع القطاع الخاص والتعاون الإقليمي، وكذلك صندوق حجمه عشرة مليارات دولار تأتي أمواله من القطاع الخاص والحكومة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الإسرائيلية.

وقال معهد التصدير الإسرائيلي وأكبر بنوك إسرائيل (هبوعليم) إنهما يخططان لإيفاد بعثة من 240 رجل أعمال ورواد أعمال لأبوظبي ودبي الشهر المقبل.

وتستهدف البعثة شركات ترى الإمارات أن بوسعها التعاون في التكنولوجيا المتقدمة فضلا عن شركات في قطاع البناء والصناعة والنقل الذكي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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