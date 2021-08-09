الذهب يتراجع لأدني مستوى في 4 أشهر والنفط يهوي 4% بفعل كورونا والمناخ

نزل الذهب لأقل مستوى لما يزيد على 4 أشهر اليوم الإثنين بينما أججت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف من رفع أسعار الفائدة أبكر من المتوقع مما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر.

ونزل الذهب في السوق الفورية 1.1% إلى 1744.50 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0616 بتوقيت غرينتش.

وفي التعاملات المبكرة في آسيا تراجعت الأسعار 4.4% إلى 1684.37 دولارا وهو أقل مستوى منذ 31 مارس آذار نتيجة مبيعات لوقف الخسائر. وكانت التعاملات ضعيفة نظرا لعطلة في طوكيو وسنغافورة.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.1% إلى 1744.50 دولار.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن أرباب الأعمال وظفوا أكبر عدد من العاملين في نحو عام في يوليو/ تموز واستمروا في رفع الأجور.

وساهمت البيانات في ارتفاع عائدات أذونات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام مما أضر بإغراء الذهب باعتباره وسيلة تحوط في مواجهة التضخم.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في أسبوعين اليوم.

النفط يهوي

ونزلت أسعار النفط بواقع 4% اليوم لتواصل خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي ومخاوف من احتمال تباطؤ التعافي العالمي للطلب على الوقود بسبب قيود جديدة لمواجهة الجائحة في آسيا على الأخص في الصين.

وتضررت المعنويات أكثر بسبب تحذير خطير من لجنة تابعة للأمم المتحدة من تغيرات المناخ بعد أن أتت حرائق في اليونان على منازل وغابات، وعانت أجزاء في أوربا من فيضانات مميتة الشهر الماضي.

المخاوف بشأن تراجع محتمل للطلب العالمي على النفط عاودت الظهور مجددا (ر ويترز)

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 2.82 دولار أو ما يعادل 4.2% إلى 67.88 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0930 بتوقيت غرينتش بعد أن هبطت 6% الأسبوع الماضي في أكبر خسارة تتكبدها في 4 أشهر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.85 دولا أو ما يعادل 4.3% إلى 65.43 دولارا للبرميل بعد أن انخفضت قرابة 7% الأسبوع الماضي في أكبر تراجع في 9 أشهر.

وقال جوردون رامزي المحلل لدى آر.بي.سي في مذكرة له “المخاوف بشأن تراجع محتمل للطلب العالمي على النفط عاودت الظهور مجددا مع تسارع معدلات الإصابة بالسلالة دلتا”.

وأشار محللو إيه.إن.زد إلى قيود جديدة في الصين ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط باعتبار ذلك عاملا رئيسيا يضفي ضبابية على آفاق نمو الطلب.

وشملت القيود إلغاء رحلات طيران وتحذيرات صادرة عن 46 مدينة من السفر وقيود على المواصلات العامة وخدمات سيارات الأجرة في 144 من المناطق الأسوأ تضررا.

وتباطأ نمو صادرات الصين أكثر من المتوقع في يوليو/ تموز عقب تفشي الإصابات بكوفيد-19 وسيول بينما كان نمو الواردات أيضا أبطأ من المتوقع.

وانخفضت واردات الصين من النفط الخام في يوليو تموز وتراجعت بشدة عن مستوى قياسي في يونيو حزيران 2020.

كما ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 4 أشهر مقابل اليورو على أسعار الخام وذلك بعد تقرير وظائف أمريكي صادر يوم الجمعة جاء أقوى من المتوقع وأثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يتحرك سريعا لتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

ومن شأن ارتفاع الدولار أن يزيد تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى.