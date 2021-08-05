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بلومبرغ: فنزويلا تعتزم حذف 6 أصفار من عملتها

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يرفع نموذجا لورقة نقدية من فئة 100 بوليفار (رويترز)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يرفع نموذجا لورقة نقدية من فئة 100 بوليفار (رويترز)
5/8/2021-|آخر تحديث: 5/8/202109:10 PM (مكة المكرمة)

تعتزم فنزويلا حذف 6 أصفار من عملتها (البوليفار) في محاولة جديدة لإنقاذ العملة التي عانت من أحد أطول سلاسل التضخم المفرط في التاريخ.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن البنك المركزي القول إنه يعتزم طباعة أوراق نقدية تتداولها بدءًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع تشجع الفنزويليين على استخدام نسخة رقمية من العملة لتبسيط التعاملات اليومية.

وقال البنك في بيان نشر على موقع تويتر إن العملة سوف تحمل اسم (بوليفار ديجيتال).

وتعهدت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بحماية استخدام (البوليفار) رغم أنها سمحت باعتماد واسع النطاق للدولار الأمريكي، في خطوة ساعدت على تخفيف حدة نقص البضائع في المتاجر.

وأقدمت الحكومة في السابق على تعديلات مماثلة للبوليفار، حيث حذفت 8 أصفار منذ 2008، دون أن تشمل قرار اليوم.

وفي حين أن البنك المركزي سوف يصدر عملات مادية بما في ذلك أوراق نقدية جديدة بقيمة خمسة إلى 100 بوليفار، إلا أنه يحاول الاتجاه صوب اقتصاد رقمي بإدخال البوليفار الرقمي، وسوف تساوي أكبر عملة نقدية نحو 25 دولارا بموجب معدل الصرف الرسمي الحالي.

المصدر : وكالات

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