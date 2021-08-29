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اقتصاد|السعودية

السعودية تسجل أعلى صادرات غير نفطية في تاريخها

بلغت صادرات المملكة غير النفطية في يونيو 23.5 مليار ريال (6.26 مليارات دولار) (مواقع إنترنت)
بلغت صادرات المملكة غير النفطية في يونيو 23.5 مليار ريال (6.26 مليارات دولار) (مواقع إنترنت)
29/8/2021-|آخر تحديث: 29/8/202104:56 PM (مكة المكرمة)

قالت هيئة تنمية الصادرات السعودية اليوم الأحد إن المملكة سجلت في يونيو/حزيران الماضي أعلى قيمة صادرات غير نفطية في تاريخها وسط جهود تتخذها البلاد لخفض الاعتماد على عائدات النفط في مداخيلها المالية.

وذكرت الهيئة في بيان أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) تفاصيله أن إجمالي صادرات المملكة غير النفطية بلغت في يونيو 23.5 مليار ريال (6.26 مليارات دولار).

ويتوزع رقم الصادرات بين 21 مليار ريال (5.6 مليارات دولار) للتصدير، و2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) لإعادة التصدير، بينما سجلت الصادرات غير النفطية 16.8 مليار ريال (4.48 مليارات دولار) في يونيو 2020.

كان إجمالي قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية في يونيو الماضي بلغ 84.7 مليار ريال (22.58 مليار دولار)، ما يعني أن الصادرات غير النفطية شكلت 27.7% من مجمل الصادرات.

وما يزال النفط الخام مصدر الدخل الرئيس لعائدات الصادرات بعد 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط لأقل من 50% من مجمل الصادرات.

كانت الصادرات غير النفطية سجلت 16% من مجمل الصادرات في 2016.

وتعد الصين أبرز وجهات التصدير السعودية في يونيو بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، تليها الإمارات 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار)، ثم بلجيكا بقيمة بلغت 1.3 مليار (346.6 مليون دولار).

والسعودية بلد رئيسي منتج للنفط بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، كما يأتي كأكبر مصدّر للخام في العالم بمتوسط يومي 7.5 ملايين برميل يوميا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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