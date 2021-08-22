بعد خفض الدعم.. أسعار الوقود في لبنان تقفز 66%

قفزت أسعار الوقود المباع في لبنان بأكثر من 66% اليوم الأحد بعد يوم من إعلان الحكومة والبنك المركزي تخفيف دعم الوقود.

وأصدرت المديرية العامة للنفط بيانا أشارت فيه إلى تنفيذ زيادة في أسعار الوقود المباع محليا عقب تخفيف دعم استيراد المحروقات إلى سعر صرف 8000 ليرة للدولار بدلا من 3900 ليرة.

وبات سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 20 لترا نحو 129000 ليرة (85.43 دولارا وفق السعر الرسمي) بعدما كانت 77500 ليرة (51.32 دولارا) بزيادة 66.4%.

ويبلغ سعر الدولار لدى البنك المركزي 1510 ليرة بينما يتجاوز السعر 19 ألف ليرة لكل دولار في تعاملات السوق الموازية.

كما ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان إلى 133200 ليرة (88.2 دولارا) بعدما كانت تسجل 79700 ليرة (52.78 دولارا).

وارتفع سعر الديزل من 58500 ليرة (38.74 دولارا) إلى 101500 ليرة (67.2 دولارا).

وسينعكس ارتفاع هذه الأسعار على تعرفة النقل العام في البلاد وعلى أسعار السلع الأساسية التي يدخل الوقود في إنتاجها.

الرئيس اللبناني ميشال عون يترأس اجتماعا في القصر الجمهوري في بعبدا (ر ويترز)

ووافقت الحكومة اللبنانية أمس السبت على تخفيض دعم استيراد الوقود عقب اجتماع طارئ عقده الرئيس ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وتصاعدت أزمة نقص الوقود في لبنان منذ 11 أغسطس/آب الجاري حين قرر المصرف المركزي وقف دعم استيراد الوقود حيث كان يؤمن الدولار للمستوردين وفق سعر صرف 3900 ليرة.

وكان الهدف من الدعم المحافظة على أسعار المحروقات منخفضة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 20 ألف ليرة بينما سعره الرسمي 1515 ليرة.

ويتسبب شح الوقود بانقطاع الكهرباء عن منازل المواطنين لساعات طويلة كما يهدد عمل المستشفيات والأفران مما يزيد من معاناة البلاد التي ترزح تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.