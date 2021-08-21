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اقتصاد|مصر

السفينة “إيفر غيفن” تعبر قناة السويس للمرة الأولى منذ حادث الجنوح (فيديو)

السفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس أمس الجمعة (منصات التواصل)
السفينة إيفر غيفن تعبر قناة السويس أمس الجمعة (منصات التواصل)
21/8/2021-|آخر تحديث: 21/8/202103:06 PM (مكة المكرمة)

عبرت سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن قناة السويس أمس الجمعة وذلك للمرة الأولى منذ أن غادرت مصر بعد حادث جنوحها في القناة الذي تسبب في تعطيل الملاحة بالممر المائي 6 أيام في مارس/ آذار.

وذكرت هيئة قناة السويس في بيان أن السفينة عبرت القناة في طريقها من المملكة المتحدة إلى الصين، ضمن قافلة تضم 26 سفينة أبحرت من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر. وعبرت 36 سفينة أخرى القناة من الجنوب.

وقالت الهيئة إن مجموعة من كبار المرشدين بالقناة وقاطرتين رافقوا إيفر غيفن خلال العبور.

 

وعلقت السفينة وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم في قناة السويس وسط رياح شديدة في 23 مارس آذار، مما أدى إلى توقف الملاحة في كلا الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

وغادرت إيفر غيفن التي يبلغ طولها 400 متر مصر في السابع من يوليو/ تموز.

وتم الإفراج عن السفينة بعد مفاوضات مطولة وتسوية لم يُكشف النقاب عن تفاصيلها بين هيئة قناة السويس وملاك إيفر غيفن وشركات التأمين. ووصلت إلى ميناء روتردام الهولندي في 29 من يوليو/ تموز قبل أن تتجه إلى إنجلترا.

ويمر نحو 15% من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوربا وآسيا.

وكانت رحلة أمس الجمعة هي الثانية والعشرين للسفينة إيفر غيفن عبر الممر المائي.

وأظهرت بيانات لموقعي مارين ترافيك دوت كوم وفيسيل فايندر دوت كوم الإلكترونيين المعنيين بمتابعة حركة الملاحة السفينة في البحر الأحمر بعد عبورها القناة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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