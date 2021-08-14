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اقتصاد|تركيا

فيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد تركيا إلى 7.9%

البنك المركزي التركي بالعاصمة أنقرة (الاناضول)
البنك المركزي التركي بالعاصمة أنقرة (الاناضول)
14/8/2021-|آخر تحديث: 14/8/202112:56 PM (مكة المكرمة)

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي في تركيا العام الحالي من 6.3 إلى 7.9%.

وأكدت الوكالة في بيان صادر عنها تصنيف تركيا المصدر للعملة الأجنبية على المدى الطويل على أنهBB-  مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار البيان إلى أن عدم اليقين بشأن السياسة لا يزال مرتفعا في تركيا متوقعة انخفاض التضخم ​​إلى 16.9% في نهاية 2021 بسبب التأثير الإيجابي وتباطؤ الطلب المحلي.

ولفت البيان إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم السنوي 14.6% للعام المقبل، و 11.8% لعام 2023.

وأوضح أن توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام لتركيا ارتفعت من 6.3 إلى 7.9% بسبب الأداء القوي خاصة في الربع الأول من العام، والمقاومة المستمرة في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن التباطؤ في الطلب المحلي في النصف الثاني من العام الجاري سيتوازن مع الصادرات القوية والتعافي في قطاع السياحة متوقعا أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.5% في عام 2022.

وبحسب البيان فإن عجز الحساب الجاري في تركيا تقلص وتم تسجيل انخفاضه إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 مع تحسن إيرادات السياحة في النصف الثاني من العام الجاري.

كان البنك المركزي التركي قد قرر الخميس الماضي إبقاء معدل الفائدة عند 19% بحسب بيان للبنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي.

وأشار البيان إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى اتباع النشاط الاقتصادي المحلي في الربع الثالث مسارا قويا مدفوعا بالطلب الخارجي.

وأضاف: إن تسريع التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد يسمح لقطاعي الخدمات والسياحة المتأثرين بالوباء من الانتعاش ومواصلة النشاط الاقتصادي بشكل أكثر توازنا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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