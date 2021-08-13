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فيسبوك ترجئ عودة موظفيها إلى المكتب بسبب المتحورة دلتا

مقر شركة فيسبوك في كاليفورنيا (غيتي)
مقر شركة فيسبوك في كاليفورنيا (غيتي)
13/8/2021-|آخر تحديث: 13/8/202112:38 PM (مكة المكرمة)

قررت شركة فيسبوك تأجيل عودة موظفيها إلى المكاتب حتى يناير/كانون الثاني 2022 وذلك بسبب مخاوفها من المتحورة دلتا من فيروس كورونا المستجد.

وقالت متحدثة باسم المجموعة إن البيانات وليست التواريخ هي التي تؤثر على نهج فيسبوك في العودة إلى المكتب.

وأضافت “نظرا إلى أن البيانات الصحية الأخيرة تظهر ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 مدفوعا بالمتحورة دلتا لن يُطلب من موظفينا في الولايات المتحدة العودة إلى المكتب حتى يناير 2022”.

وأوضحت “نواصل مراقبة الوضع والعمل مع خبراء لضمان أن تعطي خطط العودة إلى المكتب الأولوية لسلامة الجميع”.

وقبل أسابيع قليلة، كانت فيسبوك ماضية قدما في خططها لإعادة فتح مكاتبها، بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما يتطلب تلقيح الجميع ووضع الكمامات طوال الوقت.

ويمكن إعادة فتح مكاتب فيسبوك خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق العام الحالي اعتمادا على الأوضاع الصحية المحلية.

والأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية إرجاء العودة الإلزامية للموظفين إلى المكاتب حتى يناير المقبل، حاذية حذو شركة مايكروسوفت.

وهذا الأسبوع، أعلنت (أمريكان إكسبريس) إرجاء عودة الموظفين إلى المكتب حتى أكتوبر على الأقل، بينما أصدرت محطة (إن بي سي) التلفزيونية إعلانا مماثلا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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