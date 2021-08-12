قطر تسجل فائضا في الموازنة يتخطى مليار دولار في الربع الثاني من 2021

أعلنت وزارة المالية القطرية اليوم الخميس إن فائض الميزانية في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 3.8 مليار ريال (1.04 مليار دولار).

وقالت الوزارة في بيان أن قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حققت إيرادات 50.1 مليار ريال في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.

وأرجعت السبب إلى ارتفاع أسعار النفط عن تلك المعتمدة في الميزانية، إلى جانب تحصيل ضريبة على دخل الشركات في أبريل من العام الحالي 2021.

وأضافت أن الإنفاق بلغ 46.2 مليار ريال (الدولار = 3.64 ريال قطري) خلال الشهور الثلاثة حتى 30 يونيو.

بيان الموازنة العامة الربع الثاني من عام 2021، حيث سجلت الموازنة العامة فائضاً قدره 3.8 مليار ريال قطري.#وزارة_المالية#قطر للمزيد: https://t.co/p295hfXnNh pic.twitter.com/KlDWuy8ewY — Ministry of Finance Qatar – وزارة المالية قطر (@MoF_Qatar) August 12, 2021

كما بلغ إجمالي الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال الربع الثاني من العام الجاري 15 مليار ريال أو ما يعادل 20.8% من إجمالي الموازنة المخصصة للمشاريع هذا العام. وتم ترسية مشاريع جديدة بإجمالي مبلغ 2.7 مليار ريال، وفق بيان الوزارة.

وأفاد كذلك بانخفاض الدين العام بنسبة 2.9% إلى 370.8 مليار ريال، وأرجع هذا الانخفاض نتيجة لعمليات السداد المستحقة للديون الخارجية والمحلية.

وبلغ إجمالي سداد الديون الخارجية في الربع الثاني 13.7 مليار ريال، بينما بلغ حجم الديون المحلية المسددة 0.95 مليار ريال.