روسيا ترفع الحظر عن الطيران العارض من وإلى مصر.. والقاهرة تعلق

رحبت مصر بقرار روسيا، أمس الخميس، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين في هذا الصدد.

وأعربت مصر عن تطلعها لسرعة عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي، وخاصة في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء فيروس كورونا، حسبما جاء في بيان من مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

وأكدت مصر أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة التي تشهد زخماً في مختلف المجالات.

وألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، حظرا فرضته روسيا على رحلات الطيران العارض إلى مصر بعد 6 سنوات من تعليقها لأسباب تتعلق بالأمن القومي في أعقاب حادث تحطم طائرة.

وتوقفت الرحلات الجوية بعدما تحطمت طائرة تابعة لشركة مترو جيت كانت تقل سياحا روسا من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرغ فوق شبه جزيرة سيناء، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

وخلصت روسيا إلى أن الطائرة دُمرت بقنبلة، وأعلنت جماعة موالية لـ “تنظيم الدولة” مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، في 23 من أبريل/نيسان الماضي، عن اتفاق الرئيسين المصري والروسي على استئناف حركة الطيران العارض للمنتجعات السياحية في مصر بعد انقطاع زاد عن الخمس سنوات.

وسيعطي قرار بوتين رفع الحظر دفعة لمنتجعات مصر على مدار العام في (شرم الشيخ والغردقة) والتي جذبت أعدادا كبيرة من الروس في الماضي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرحلات التفتيشية إلى مصر قد تمت بالفعل وستتخذ الحكومة القرار بشأن موعد استئناف الرحلات إلى المنتجعات بعد تحليل النتائج، وفق سبوتنيك.

وبعد توقف حركة الطيران بين مصر وروسيا في خريف عام 2015، استؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة عام 2018، بينما استمر توقف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، حتى استكمال مجموعة من اشتراطات الأمان التي طلبتها روسيا.