توقعات بزيادة الاستثمارات.. شركات أمريكية ضخت 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن شركات أمريكية ضخت استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 2020، وسط توقعات بزيادة الاستثمارات إلى ملياري دولار في 2021.

جاء ذلك في بيان للوزارة نقلا عن السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين الذي التقى اليوم وزير المالية المصري محمد معيط لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وذكر كوهين أن الشركات الأمريكية قامت بضخ استثمارات في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار في 2020.

وأضاف “هناك شركة أمريكية تُخطط لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة”.

ولم يحدد البيان اسم الشركة أو القطاع الذي ستضخ فيه الاستثمارات المرتقبة متوقعا ضخ ملياري دولار كاستثمار في مصر خلال 2021.

وأبدى معيط “حرص بلاده على توفير بيئة مشجعة للاستثمار الوطني وجاذبة للاستثمارات الأجنبية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى مصر”، بحسب البيان.

ووفق بيانات حكومية، يمثل البعد الاقتصادي جانباً مهماً في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتأخذ العلاقات في هذا الصدد أشكال عدة مثل المعونات الاقتصادية للقاهرة واتفاقيات الشراكة.

وحسب بيانات رسمية، تعد الولايات المتحدة من أكبر شركاء مصر في المجال الاقتصادي منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي بـ24 مليار دولار استثمارات و6 مليارات دولار تبادل تجاري.

وحسب تقرير حديث يرصد تدفقات الاستثمار العالمي، صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أشار إلى احتفاظ مصر بالمركز الأول كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2020 بصافي تدفقات 5.9 مليارات دولار.

لقاء السيسي

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى رئيس شركة بيكتل الأمريكية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن السيسي رحب بمسؤولي الشركة الأمريكية، مؤكدا على عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، والحرص على تعزيز تلك العلاقات بين البلدين بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.