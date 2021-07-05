مصر تعلن إنتاج أول مليون جرعة من لقاح كورونا.. إليك التفاصيل

أعلنت مصر، اليوم الإثنين، إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، مصنع محليا بمواد خام مستوردة من الصين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد، وفق بيان للحكومة المصرية.

وأفاد البيان بـ “إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محلياً باسم (فاكسيرا ـ سينوفاك)”.

وقال مدبولي إن بلاده “قررت امتلاك القدرة على إنتاج الأدوية واللقاحات الحيوية بعد أن لمست مؤخرا تأخر بعض الشركات الأجنبية في توريد الكميات المتعاقد عليها من اللقاحات في التوقيتات المحددة”.

وأضاف أن “الطلب العالمي الكبير على اللقاحات، دفع مصر إلى حتمية التصنيع المحلي حتى لا نكون تحت رحمة السوق العالمي”.

وأوضح مدبولي أن “التحدي الراهن هو التمكن بالتنسيق مع الصين من مضاعفة الكميات المطلوبة من المواد الخام التي يُصنع منها اللقاح، إذ تم التعاقد على تصنيع 40 مليون جرعة حتى نهاية العام”.

وتابع أن بلاده “طلبت مضاعفة هذه الكمية إلى 80 مليون جرعة بنهاية العام، تكفي لمنح اللقاح لـ 40 مليون مواطن في مصر (معدل جرعتين لكل مواطن)”.

بدورها قالت هالة زايد إن “هذه الخطوة تؤهل مصر لأن تصبح رائدة في مجال إنتاج اللقاحات، ومن ثم التصدير إلى أفريقيا وباقي دول المنطقة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي”، حسب البيان ذاته.

وفي مايو/أيار، أعلنت مصر استلام أول شحنة من المواد الخام اللازمة لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا محليا من الصين.

ومؤخرا شهدت مصر، البالغ تعداد سكانها 104 ملايين نسمة، ارتفاعا لافتا في أعداد الإصابات بكورونا، إذ سجلت إجمالا حتى مساء الأحد 282 ألفا و82 إصابة، بينها 16 ألفا و264 وفاة، و214 ألفا و87 حالة تعاف.