مصر.. اتفاق للإفراج عن السفينة التي عطلت الملاحة في قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق ينص على الإفراج، الأربعاء، عن سفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن” التي احتجزتها السلطات المصرية بعدما تسببت نهاية مارس/آذار الماضي بتعطل الملاحة في القناة إثر جنوحها.

وأورد بيان للهيئة أنه تم التوصل إلى “اتفاقية تسوية” مع الجهة مالكة السفينة لافتا إلى أن احتفالا سيقام، الأربعاء، لتوقيع الاتفاق ومغادرة السفينة.

وأعلن ممثل عن ملاك السفينة “إيفر غيفن” عن التوصل رسميًّا إلى حل مع هيئة قناة السويس المصرية، وفق ما نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ووفق الاتفاق المعلن عنه، فإن السفينة المحتجزة في مصر سيُفرج عنها بعد أكثر من ثلاثة أشهر على احتجازها في قناة السويس التي تعد أقصر طريق بحري بين أوربا وآسيا.

ووفق وكالة (بلومبرغ) أفادت شركة (ستان مارين) وهي شركة محاماة مقرها لندن تمثل مالكي السفينة، في بيان “يسعدنا أن نعلن أنه بعد التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بين الطرفين (الشهر الماضي)، وبعد اجتماعات أخرى مع اللجنة التفاوضية لهيئة قناة السويس تم إحراز تقدم جيد وتم الاتفاق الآن على حل رسمي”، ولم تفصح الشركة البريطانية عن تفاصيل الاتفاق.

