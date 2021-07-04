مصر.. اتفاق للإفراج عن السفينة التي عطلت الملاحة في قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق ينص على الإفراج، الأربعاء، عن سفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن” التي احتجزتها السلطات المصرية بعدما تسببت نهاية مارس/آذار الماضي بتعطل الملاحة في القناة إثر جنوحها.

وأورد بيان للهيئة أنه تم التوصل إلى “اتفاقية تسوية” مع الجهة مالكة السفينة لافتا إلى أن احتفالا سيقام، الأربعاء، لتوقيع الاتفاق ومغادرة السفينة.

وأعلن ممثل عن ملاك السفينة “إيفر غيفن” عن التوصل رسميًّا إلى حل مع هيئة قناة السويس المصرية، وفق ما نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ووفق الاتفاق المعلن عنه، فإن السفينة المحتجزة في مصر سيُفرج عنها بعد أكثر من ثلاثة أشهر على احتجازها في قناة السويس التي تعد أقصر طريق بحري بين أوربا وآسيا.

ووفق وكالة (بلومبرغ) أفادت شركة (ستان مارين) وهي شركة محاماة مقرها لندن تمثل مالكي السفينة، في بيان “يسعدنا أن نعلن أنه بعد التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بين الطرفين (الشهر الماضي)، وبعد اجتماعات أخرى مع اللجنة التفاوضية لهيئة قناة السويس تم إحراز تقدم جيد وتم الاتفاق الآن على حل رسمي”، ولم تفصح الشركة البريطانية عن تفاصيل الاتفاق.

A ‘formal solution’ has been agreed upon in a dispute over a giant container ship that had blocked Egypt’s Suez Canal for nearly a week, the lawyers for the ship’s owner and insurers said https://t.co/qBFjwyiYNn — Bloomberg (@business) July 4, 2021

وقال فاز بير محمد من شركة (ستان مارين) -التي تمثل شركة (شوي كيسن) اليابانية وجهات التأمين على السفينة- في بيان “ستجري استعدادات للإفراج عن السفينة وستقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب”.

وأكد خالد أبو بكر المستشار القانوني للفريق أسامة ربيع -رئيس هيئة قناة السويس- في حديث لصحيفة (اليوم السابع/ مصرية خاصة) أنه جرى “الاتفاق على معظم بنود التسوية”.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت مصادر قضائية ومحام أن محكمة مصرية أرجأت جلساتها لنظر النزاع على التعويضات إلى 11 يوليو/تموز الجاري، لإتاحة الفرصة للقناة والشركة المالكة للسفينة للانتهاء من الاتفاق على تسوية.

وكانت شركة (شوي كيسن) المالكة للسفينة وشركات التأمين عليها قد أعلنت الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع هيئة قناة السويس.

وكانت السفينة قد جنحت وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس، صباح الثلاثاء 23 مارس/آذار الماضي، وأغلقته بالكامل ما عطّل الملاحة في الاتجاهين مدة 6 أيام، إلى أن تمكنت هيئة القناة من تعويم السفينة الجانحة، ظهر الإثنين 29 من الشهر نفسه، واستؤنفت حركة الملاحة في الممر الملاحي الدولي الذي أدى إغلاقه إلى خسائر بمليارات الدولارات.

وأحدث تعطل المجرى الملاحي لقناة السويس جراء جنوح السفينة -المملوكة لشركة (إيفر غرين) اليابانية- بالعرض في القطاع الجنوبي من القناة اضطرابًا في سلاسل الإمداد العالمية، ومنذ ذلك الحين احتجزت السلطات المصرية السفينة وعلى ظهرها حوالي 220 ألف طن من البضائع، في منطقة البحيرات الكبرى وفق قرار قضائي.

وعقب تعويم السفينة الجانحة، طالبت هيئة القناة بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة وما لحق بسمعة القناة من ضرر بالإضافة إلى العائدات المفقودة، وذلك قبل أن تخفض علنا المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار.

في حين، وصفت الشركة المالكة للسفينة وشركات التأمين على السفينة مبلغ التعويض بـ”الرقم المبالغ فيه”، وعرضت دفع 150 مليون دولار، ما أدى إلى التحفظ الاحترازي على السفينة بحكم محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، في 14 أبريل/نيسان الماضي.

ويبلغ طول السفينة (إيفر غيفن) 400 متر وعرضها 59 مترًا، بما يعادل مساحة 4 ملاعب كرة قدم، وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن وكانت في رحلة من الصين إلى روتردام الهولندية قبل جنوحها في قناة السويس.

ومنذ افتتاحها عام 1869، شكلت قناة السويس بديلا للطريق الملاحي القديم بين آسيا وأوربا، الذي يلتف حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، ما اختصر مسافة سير السفن بآلاف الكيلومترات، ووقتا يتراوح ما بين 5-6 أيام.