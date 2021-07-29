شاهد: أردوغان يعلن بدء إنتاج الغاز في البحر الأسود

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن شعلة الغاز الطبيعي المُكتشف في البحر الأسود، تضيء لأول مرة وسط البحر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في حفل إشعال الغاز المُكتشف في حقل سكاريا بالبحر الأسود.

وقال أردوغان بهذا الخصوص “اليوم سنوقد ولأول مرة شعلة غاز البحر الأسود الذي اكتشفناه وبدأنا باستخراجه من مئات الأمتار تحت الأرض”.

وأضاف أردوغان أن تركيا أنهت اعتمادها على الخارج من خلال الكفاءات الفنية التي أهلتها في أعمال حفر آبار الغاز الطبيعي.

وتابع قائلا “يجب على الذين يحاولون التقليل من قيمة الغاز الطبيعي الذي اكتشفناه من خلال ادعاءات لا أساس لها من الصحة النظر جيدا إلى الشعلة المتقدة هنا اليوم”.

ولفت أردوغان إلى أن آبار الغاز الطبيعي التي حفرتها تركيا في البحر الأسود ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

وأردف قائلا “مع دخول غاز البحر الأسود حيز الاستخدام في المستقبل القريب، سنقلص اعتمادنا بشكل كبير على المصادر الأجنبية لتلبية احتياجاتنا من هذه المادة”.

شاهد: #تركيا تعلن تدشين أول شعلة غاز في البحر الأسود pic.twitter.com/NxJgLPZULa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 28, 2021

واستطرد “حاول البعض ثنينا عن عمليات التنقيب بشتى الوسائل مثل العقوبات والتهديدات والابتزازات لكننا لم نخضع لأي منها”.

وأكد أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لبدء المرحلة الأولى من استخراج غاز البحر الأسود في عام 2023.

وأضاف قائلا “ما خاب من أمسك يد الصداقة الممدودة من تركيا التي تعتبر أقوى دولة في المنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي”.

ولفت أردوغان إلى أن كمية الغاز الطبيعي الذي اكتشفته سفينة التنقيب الفاتح والبالغ مقدارها 540 مليار متر مكعب، أحدثت تأثيرا كبيرا في تركيا والعالم بأسره.

وأردف “هناك فرق كبير بين الآبار التي حفرناها في العام الماضي لها وبين الآبار السابقة. في الماضي، اعتدنا على تنفيذ هذه الأعمال عبر شركات دولية، أما الآن نقوم بهذه الأعمال بسفننا ومواردنا البشرية الخاصة”.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده استطاعت حفر 14 بئرا في أعماق البحار منذ عام 2018، عبر سفن البحث والتنقيب التي اشترتها منذ عام 2010.

وأضاف أن المسوحات السيزمية الثنائية والثلاثية الأبعاد في البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود، قد زادت خلال الأعوام الأخيرة 6-7 مرات.

وأوضح أردوغان أن سفن البحث والتنقيب التركية حفرت خلال آخر عام 5 آبار.

وأكد أن سفن البحث والتنقيب التركية تواصل حاليا أعمالها في محيط الآبار المذكورة وأنه سيتم إطلاع الشعب التركي على نتائج هذه الأعمال فور العثور على كميات جديدة من الغاز الطبيعي.

وأشار الرئيس التركي إلى أن عمليات استخراج الغاز الطبيعي من قاع البحر ومنشآت معالجته في البر تتواصل في نفس وقت.

وأكد أردوغان أن بلاده ستقوم بمد أنابيب في قاع البحر بطول 169 كيلو متر وأن هذه العملية ستكون الأطول عالميا في قاع البحار.