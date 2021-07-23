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مصر.. رفع سعر البنزين وتثبيت سعر السولار والمازوت

تعديل أسعار البنزين في مصر للمرة الثانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 (رويترز)
تعديل أسعار البنزين في مصر للمرة الثانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 (رويترز)
23/7/2021-|آخر تحديث: 23/7/202101:08 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة البترول المصرية في بيان إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت اليوم الجمعة أسعار الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ تأسيسها في أكتوبر/تشرين الأول 2019 عقب استكمال إصلاحات للدعم.

وأوصت اللجنة التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيانها الذي ورد على الموقع الرسمي للوزارة، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع السنوي من يوليو/تموز الجاري وحتى سبتمبر/أيلول القادم.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتي:

  • لتر بنزين 80: 6.75 جنيه. (0.43 دولار).
  • لتر بنزين 92: 8 جنيهات. (نصف دولار).
  • لتر بنزين 95: 9 جنيهات. (0.57 دولار).
  • تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.
  • تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن. (ما يقرب من 250 دولارا).

وجاء في البيان أن اللجنة استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أبريل/نيسان الماضي وحتى يونيو/حزيران الماضي، واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وذكر البيان أن توصيات اللجنة جاءت في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل جائحة كورونا.

كانت آخر مرت رُفعت فيها الأسعار في أبريل/نيسان الماضي، وذلك مع مضي مصر، وهي مستورد صاف للنفط، في إنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج لرفع الدعم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة السابقة بعد أن خُفضت في أبريل/نيسان 2020 وأكتوبر/تشرين الأول 2019.

المصدر : وكالات

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