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اقتصاد

تصادم طائرتي ركاب على مدرج بمطار دبي

طائرة تابعة لطيران الخليج البحريني (غيتي)
طائرة تابعة لطيران الخليج البحريني (غيتي)
22/7/2021

شهد مطار دبي، الخميس، حادث تصادم بين طائرتي ركاب إحداهما تابعة لشركة طيران الخليج البحرينية والأخرى لشركة فلاي دبي الإماراتية، دون وقوع إصابات.

ووصفت السلطات في كلا البلدين الحادث بأنه بسيط، إذ قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات: “وقع صباح اليوم حادث اصطدام بسيط لطائرتين إحداهما تابعة لشركة فلاي دبي والأخرى لشركة طيران الخليج على ممر بمطار دبي الدولي، مما أدى إلى وقوع أضرار طفيفة في ذيل إحدى الطائرتين وجناح الأخرى دون وقوع أي إصابات بشرية”.

كما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن ذيل طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الخليج اصطدم بطائرة أخرى في مطار دبي الدولي.

وقالت شركة فلاي دبي الإماراتية إن إحدى طائراتها من طراز بوينغ 737-800 تعرضت لحادث بسيط مع طائرة أخرى، وأشارت تقارير أولية إلى تضرر طرف الجناح.

طائرة تابعة لطيران فلاي دبي الإماراتي (غيتي)

وقال متحدث باسم مطارات دبي في بيان “نتيجة لذلك أُغلق مدرج للطائرات على نحو مؤقت كي يتسنى التعامل مع الحادث البسيط على وجه السرعة. لم تتأثر العمليات في مطار دبي الدولي وأعيد فتح المدرج بعد ساعتين”.

ولم تشر وكالة أنباء البحرين إلى أي إصابات أو أضرار، وقالت إن طيران الخليج “تعمل حاليا على ربط مسافري الرحلة التي تعرضت طائرتها للحادث بوجهاتهم النهائية”.

وذكر متحدث باسم فلاي دبي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز أن الحادث لم يسفر عن إصابة أي من الركاب أو أفراد الطاقم، مضيفا أن الركاب استخدموا رحلة لاحقة أقلعت بالفعل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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