الكشف عن الصور الأولى لهيكل السيارة المحلية التركية “TOGG”

كشفت مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة المحلية التركية (TOGG)، الأحد، عن الصور الأولى للهيكل الخارجي للسيارة المحلية.

وقالت الشركة في بيان عبر حسابها على تويتر “تم تجميع أول هيكل خارجي للسيارة في جبزه (بولاية قوجة إيلي غربي تركيا) بأجزاء منتجة محليا بالكامل”. وتابعت “استمروا في متابعتنا”.

Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin 😉 pic.twitter.com/hbLdit1htO — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 18, 2021

وفي بيان نشرته الشركة مؤخرا، قالت فيه إنه من المقرر إنتاج السلسلة الأولى من السيارة المحلية في الربع الأخير من عام 2022، وإن المحتوى المحلي للسيارة سيرتفع من 51 إلى 68% مع حلول عام 2025.

وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، انطلق مشروع السيارة المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون لتشكيل مجموعة مشتركة لمبادرة إنتاج السيارة المحلية، بمشاركة شركات مجموعة “الأناضول”، و”بي إم سي”، و”كوك” القابضة، ومجموعة “توركسيل”، و”زورلو” القابضة، واتحاد الغرف والبورصات التركية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية مصنعة بإمكانات محلية خالصة ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

وبحلول يوليو/تموز 2020، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان، مجمعا يضم المصنع الذي سيشهد إنتاج السيارة المحلية، ويقع في قضاء “غمليك” بولاية بورصة شمال غربي تركيا.

تصنيع السيارة المحلية التركية” (TOGG)