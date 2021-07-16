نادي باريس يشطب 14.1 مليار دولار من ديون السودان

قال إيمانويل مولين رئيس نادي باريس، اليوم الجمعة، إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14.1 مليار دولار مستحقة على السودان وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة عليه.

وحث مولين الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان على تخفيف أعباء البلاد من الديون بنفس الطريقة.

وصار السودان مؤهلاً لتخفيف عبء الديون بعد قبول صندوق النقد الدولي له الشهر الماضي في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بناء على الالتزام بإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي.

وقال مولين إن اتفاق نادي باريس يلغي 14.1 مليار دولار بشكل مباشر، ويعيد جدولة 9.4 مليار دولار بفترات سماح طويلة بما يكفي حتى لا يضطر السودان إلى سداد مدفوعات قبل 2024.

وقال مولين “يوضح هذا الجهد الكبير دعم المجتمع الدولي للانتقال إلى الديمقراطية في السودان وسيساعد السودان على الانخراط من جديد مع المجتمع المالي الدولي ومواصلة سياسات الإصلاح ومكافحة الفقر”.

وببلوغها 23.5 مليار دولار، تشكل ديون السودان لنادي باريس – معظمها ناجمة عن متأخرات وغرامات تأخير في السداد – نسبة كبيرة من أكثر من 56 مليار دولار تدين بها بلاد لدائنين أجانب بشكل عام.

ويندرج الاعلان في عملية أوسع برعاية صندوق النقد الدولي تنص على تخفيف ديون السودان بأكثر من 50 مليار دولار في السنوات المقبلة.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم على تويتر “سنسعى للحصول على نتائج مماثلة أو أحسن منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس. هذه بداية موفقة لها ما بعدها بإذن الله”.

والدائنون الرئيسيون للسودان في نادي باريس هم النمسا وفرنسا والولايات المتحدة.



التهاني الخالصة للشعب السوداني الصبور بحصوله فعليا على إعفاء 14.1 مليار دولار من دين مجموعة دول نادي باريس و إعادة جدولة باقي الدين البالغ 9.5 مليار دولار الى حين الوصول إلى نقطة الإكمال مع التوقف عن سداد خدمة الدين خلال هذه الفترة. pic.twitter.com/x6WIMUeMPW — Gebreil Ibrahim (@FinanceMinSudan) July 16, 2021

ويدين السودان بمبلغ 20.3 مليار دولار أخرى لدول غير أعضاء في نادي باريس، منها الكويت أكبر دائن للسودان بقيمة 9.8 مليار دولار، والسعودية والصين. ويدين لمقرضين تجاريين بما لا يقل عن 6.5 مليار دولار أيضا.

وقال نادي باريس في بيان إن الكويت والسعودية وصندوق أبو ظبي للتنمية وجمهورية التشيك، وجميعهم من غير أعضاء النادي، أشاروا إلى أنهم سيقدمون تخفيفا لديون السودان بشروط شبيهة بتلك المتفق عليها مع نادي باريس.