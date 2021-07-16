البث الحي
اقتصاد

نادي باريس يشطب 14.1 مليار دولار من ديون السودان

وفد السودان لنادي باريس الدولي (مواقع التواصل)
وفد السودان لنادي باريس الدولي (مواقع التواصل)
16/7/2021

قال إيمانويل مولين رئيس نادي باريس، اليوم الجمعة، إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14.1 مليار دولار مستحقة على السودان وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة عليه.

وحث مولين الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان على تخفيف أعباء البلاد من الديون بنفس الطريقة.

وصار السودان مؤهلاً لتخفيف عبء الديون بعد قبول صندوق النقد الدولي له الشهر الماضي في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بناء على الالتزام بإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي.

وقال مولين إن اتفاق نادي باريس يلغي 14.1 مليار دولار بشكل مباشر، ويعيد جدولة 9.4 مليار دولار بفترات سماح طويلة بما يكفي حتى لا يضطر السودان إلى سداد مدفوعات قبل 2024.

وقال مولين “يوضح هذا الجهد الكبير دعم المجتمع الدولي للانتقال إلى الديمقراطية في السودان وسيساعد السودان على الانخراط من جديد مع المجتمع المالي الدولي ومواصلة سياسات الإصلاح ومكافحة الفقر”.

وببلوغها 23.5 مليار دولار، تشكل ديون السودان لنادي باريس – معظمها ناجمة عن متأخرات وغرامات تأخير في السداد – نسبة كبيرة من أكثر من 56 مليار دولار تدين بها بلاد لدائنين أجانب بشكل عام.

ويندرج الاعلان في عملية أوسع برعاية صندوق النقد الدولي تنص على تخفيف ديون السودان بأكثر من 50 مليار دولار في السنوات المقبلة.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم على تويتر “سنسعى للحصول على نتائج مماثلة أو أحسن منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس. هذه بداية موفقة لها ما بعدها بإذن الله”.

والدائنون الرئيسيون للسودان في نادي باريس هم النمسا وفرنسا والولايات المتحدة.

ويدين السودان بمبلغ 20.3 مليار دولار أخرى لدول غير أعضاء في نادي باريس، منها الكويت أكبر دائن للسودان بقيمة 9.8 مليار دولار، والسعودية والصين. ويدين لمقرضين تجاريين بما لا يقل عن 6.5 مليار دولار أيضا.

وقال نادي باريس في بيان إن الكويت والسعودية وصندوق أبو ظبي للتنمية وجمهورية التشيك، وجميعهم من غير أعضاء النادي، أشاروا إلى أنهم سيقدمون تخفيفا لديون السودان بشروط شبيهة بتلك المتفق عليها مع نادي باريس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

أين برامج الحكومة لتخفيف آثار رفع الدعم؟ صرخات السودانيين تتصاعد ضد الغلاء (فيديو)

شكا مواطنون سودانيون من ارتفاع الأسعار في السلع الأساسية والخدمات، وقال بعضهم إن الوضع أصبح كارثيا، في حين قال آخرون إن الغلاء الطاحن طال المواطن البسيط، لكنه دعا للصبر حتى انفراج الأزمة.

22/6/2021
المزيد من اقتصاد

أكاديمي إماراتي يشكك في تقرير رويترز عن أوبك بلس وصحفي سعودي: القرار في الرياض (فيديو)

طالبت الإمارات بالحق في إنتاج المزيد من النفط العام المقبل (رويترز)

شركة تبغ كبرى تشتري أخرى للصناعات الدوائية

تخصصت فكتورا في إنتاج البخاخات الطبية (تويتر)

شاهد: لبنانيون يبحثون عن أدوية وأكثر من 600 صيدلية تغلق أبوابها

الأزمة الاقتصادية تهدد صحة اللبنانيين (الجزيرة)

روسيا ترفع الحظر عن الطيران العارض من وإلى مصر.. والقاهرة تعلق

الطائرة الروسية المنكوبة التي أسقطت في سيناء عام 2015 (رويترز)
الأكثر قراءة

حكاية رحمة.. يمنية بلا ذراعين تحلق في آفاق المعرفة (فيديو)

الفتاة اليمنية رحمة (الجزيرة مباشر)

مصادر عسكرية للجزيرة مباشر: مناوشات بين الجيش السوداني ومليشيات إثيوبية بالفشقة

تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات في منطقة الفشقة الحدودية (الجزيرة)

اليابان.. رأس عائم عملاق يظهر في إحدى حدائق طوكيو (فيديو)

(الجزيرة)

الإذاعة البريطانية تفصل صحفية فلسطينية بسبب تغريدة تعود لعام 2014

الصحفية الفلسطينية تالا حلاوة (مواقع التواصل)