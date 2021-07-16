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اقتصاد|السعودية

رويترز: اتحاد الغرف السعودية يصدر تعميما بفتح المحلات التجارية أوقات الصلاة

سوق تجاري في السعودية (غيتي - أرشيفية)
سوق تجاري في السعودية (غيتي - أرشيفية)
16/7/2021-|آخر تحديث: 17/7/202112:01 AM (مكة المكرمة)

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن صحيفة عكاظ السعودية قولها، اليوم الجمعة، إن المتاجر والمحال يمكنها الآن أن تظل مفتوحة في أوقات الصلوات الخمس، تخفيفا للقواعد الصارمة التي تُلزمها بإيقاف العمل في تلك الأوقات.

وهذه أحدث خطوة في سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف لتحديث المملكة المحافظة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في اقتصادها المعتمد على النفط.

وينهي القرار -الذي اتخذه اتحاد الغرف السعودية- إغلاق المحال لما لا يقل عن نصف الساعة في أثناء الصلوات الخمس والذي استمر عقودا.

وقالت عكاظ نقلا عن منشور صادر من اتحاد الغرف السعودية “تفاديا لمظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا وللحفاظ على صحة المتسوقين نهيب بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية باستمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات”.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على الفور على طلب من رويترز بالتعليق.

وتعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باتباع نهج “أكثر اعتدالا” وخفف قيودا اجتماعية صارمة عبر تقليص دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسماح بإقامة حفلات موسيقية وغنائية عامة ورفع الحظر على السينما والسماح للمرأة بقيادة السيارة.

المصدر : رويترز

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