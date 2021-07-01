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تقرير دولي: الدول الغنية أنفقت 2.9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا

تجهيز مساعدات غذائية لتوزيعها على المتضررين جراء جائحة كوفيد-19 في ولاية بنسلفانيا الأمريكية (غيتي)
تجهيز مساعدات غذائية لتوزيعها على المتضررين جراء جائحة كوفيد-19 في ولاية بنسلفانيا الأمريكية (غيتي)
1/7/2021-|آخر تحديث: 1/7/202111:15 AM (مكة المكرمة)

قال تقرير دولي إن الدول الغنية أنفقت 2.9 تريليون دولار على مساعدات اجتماعية لتخفيف الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وكشف تقرير بعنوان “التخفيف من حدة الفقر” أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التصدي للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد-19 انحصر في البلدان ذات الدخل المرتفع، إذ أمن للبلدان الغنية تحمل إنفاق المزيد على تدابير الحماية الاجتماعية.

بيد أن التقرير الدولي أظهر فجوة كبيرة بين البلدان الغنية والفقيرة من حيث النفقات لمواجهة تلك التداعيات، موضحا أن المساعدات النقدية قللت بشكل بارز عدد الناس الذين ربما وقعوا في براثن الفقر خلال الجائحة.

وقال التقرير: “بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، كان الإنفاق على المساعدة الاجتماعية غير كافٍ لمنع زيادة عدد الفقراء، أما البلدان المنخفضة الدخل فقد أخفقت بشكل كبير في التصدي لخسائر الدخل الناجمة عن الجائحة”.

وكشفت البيانات المتاحة عن “وجود فجوة هائلة في حجم الدعم الذي خصصته البلدان الغنية والفقيرة للتخفيف من حدة الفقر، فالدول الغنية خصصت 2.9 تريليون دولار أنفقتها على سياسات الحماية الاجتماعية، مقابل 379 مليار دولار فقط أنفقتها البلدان النامية”.

وذكر التقرير أنه “في حين أن البلدان ذات الدخل المرتفع خصصت ما متوسطه 847 دولارًا للفرد على جميع سياسات الحماية الاجتماعية، فقد أنفقت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نحو 4 دولارات فقط”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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