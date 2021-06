خطوة غير مسبوقة.. أول دولة في العالم تعتمد “بيتكوين” كعملة قانونية

وافق برلمان السلفادور على قانون يعتبر العملة الالكترونية (بيتكوين) قانونية في خطوة غير مسبوقة في العالم.

ووافق أعضاء البرلمان على قانون يسمح باستخدام العملة الرقمية في العديد من الأمور الحياتية اليومية، بدءا بشراء عقارات إلى دفع الضرائب.

وأقر القانون بدعم من حلفاء الرئيس نجيب أبو كيلة (39 عاما) رغم معارضة بعض الأحزاب التي انتقدت سرعة التصويت ورفضت أن تدعمه.

وقال الرئيس إن 62 من 84 نائبا وافقوا على القانون الذي اقترحه الأسبوع الماضي.

وكتب الرئيس أبو كيلة في تغريدة بعد التصويت مساء الثلاثاء “نصنع التاريخ!”.

The #BitcoinLaw has been approved by a supermajority in the Salvadoran Congress.

62 out of 84 votes!

History! #Btc🇸🇻

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021