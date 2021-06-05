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اقتصاد|قطر

أمير قطر: إنتاجنا من الغاز سيزيد بنسبة 40% مع عام 2026

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
5/6/2021-|آخر تحديث: 5/6/202110:36 AM (مكة المكرمة)

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس الجمعة إن إنتاج بلاده من الغاز سيزيد بنسبة 40 % مع عام 2026.

جاء ذلك خلال مداخلته في الجلسة النقاشية ضمن أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF 2021) عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأضاف أمير قطر أن بلاده من أكبر المستثمرين الأجانب في روسيا باستثمارات متنوعة تصل لأكثر من 13 مليار دولار.

وأوضح الشيخ تميم أن بلاده تلعب دورا كبيرا في توزيع الغاز في أنحاء العالم وتستثمر فيه استثمارات ضخمة.

وأردف أن قطر تتعاون مع شركات عالمية في الطاقة بما فيها شركة روسنفت (الروسية)، مبينا أن بلاده ستستضيف في الأشهر القادمة مؤتمرا للدول المصدرة للغاز لبحث مستجدات الطاقة النظيفة والتعاون في هذا المجال.

ويعقد المنتدى هذا العام في الفترة الممتدة بين 2 و5 يونيو/ حزيران الجاري وجها لوجه مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

كانت شركة قطر للبترول -أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم- قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي أنها ستزيد إنتاج الغاز المسال نحو 40% إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2026 في المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال، أكبر مشروع غاز مسال منفرد في العالم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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