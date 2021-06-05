أمير قطر: إنتاجنا من الغاز سيزيد بنسبة 40% مع عام 2026

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس الجمعة إن إنتاج بلاده من الغاز سيزيد بنسبة 40 % مع عام 2026.

جاء ذلك خلال مداخلته في الجلسة النقاشية ضمن أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF 2021) عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأضاف أمير قطر أن بلاده من أكبر المستثمرين الأجانب في روسيا باستثمارات متنوعة تصل لأكثر من 13 مليار دولار.

سعدت باستضافة صديقي فخامة الرئيس فلاديمير بوتين لنا في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وحلول دولة #قطر ضيفاً في نسخته لهذا العام بمشاركة واسعة من مؤسساتنا الوطنية، وهو ما يعكس علاقات التعاون الكبيرة بين البلدين الصديقين، مع تمنياتي بالنجاح للمنتدى والمشاركين فيه. #SPIEF2021 pic.twitter.com/ZlIL0PmBVT — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) June 4, 2021

وأوضح الشيخ تميم أن بلاده تلعب دورا كبيرا في توزيع الغاز في أنحاء العالم وتستثمر فيه استثمارات ضخمة.

وأردف أن قطر تتعاون مع شركات عالمية في الطاقة بما فيها شركة روسنفت (الروسية)، مبينا أن بلاده ستستضيف في الأشهر القادمة مؤتمرا للدول المصدرة للغاز لبحث مستجدات الطاقة النظيفة والتعاون في هذا المجال.

ويعقد المنتدى هذا العام في الفترة الممتدة بين 2 و5 يونيو/ حزيران الجاري وجها لوجه مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

كانت شركة قطر للبترول -أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم- قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي أنها ستزيد إنتاج الغاز المسال نحو 40% إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2026 في المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال، أكبر مشروع غاز مسال منفرد في العالم.