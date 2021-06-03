بلومبرغ: الإمارات تسعى لشراء حصة في جهينة المصرية

قال تقرير لموقع بلومبرغ إن شركة القابضة الإماراتية تبحث شراء حصة في شركة جهينة المصرية للصناعات الغذائية، في الوقت الذي قررت فيه إدارة البورصة المصرية نقل الشركة إلى قائمة الشركات المحتمل شطبها.

ونقل موقع بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن صندوق الثروة السيادي لإمارة أبو ظبي يبحث شراء حصة في الشركة التي تعد أكبر مصنع لمنتجات الألبان والعصائر في مصر.

وأشار الموقع إلى تراجع سهم الشركة في البورصة المصرية بنسبة 29% منذ بداية العام، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 4 مليارات جنيه، أي نحو 254 مليون دولار.

وأوضح أن (القابضة) وافقت العام الماضي على استثمار مليار دولار في الشراكة مع مجموعة (اللولو) الدولية، التي تمتلك وتدير واحدة من أكبر سلاسل متاجر التجزئة والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط، من أجل دعم توسع المجموعة في مصر.

وأضاف أن الشركة الإماراتية اشترت، في مارس/آذار الماضي، شركة أدوية مصرية مقابل 740 مليون دولار، أي نحو 11.7 مليار جنيه.

ADQ is considering acquiring a stake in Juhayna Food Industries as the Abu Dhabi sovereign wealth fund pursues more deals in Egypt https://t.co/BzzdAsY5GK — Bloomberg Africa (@BBGAfrica) June 2, 2021

ونقل موقع مصراوي عن بيان للبورصة المصرية أنها قررت نقل شركة جهينة للصناعات الغذائية إلى القائمة “د” نظرا لعدم التزامها بإرسال القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي في المواعيد المحددة لها.

واستحدثت إدارة البورصة، في أغسطس/آب الماضي، قائمة لإدراج الشركات تسمى القائمة “د”، لتضم الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري.

وذكرت البورصة في بيان لها أنه وفقا لقرار لجنة القيد، في 25 مايو/أيار الماضي، والتي قررت نقل تداول الشركات التي لم توافي البورصة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2020 بحد أقصى جلسة تداول 1 يونيو/حزيران 2020 إلى قائمة “د” اعتبارا من بداية جلسة تداول 2 يونيو 2021.

وقالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، مطلع شهر مايو الماضي، إنها تتعرض لإجراءات “غير مفهومة وغير مبررة” مما يهدد بتعرضها لخسائر.

وألقت الشرطة المصرية القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة في 12 فبراير/شباط الماضي، وبعدها بأيام تم التحفظ على ابنه سيف الدين الرئيس التنفيذي للشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة على ذمة التحقيقات.

وأصدرت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية قرارا عام 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت بسبب صلات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وأسس صفوان ثابت شركة جهينة عام 1983 وأصبحت إحدى أبرز شركات إنتاج الألبان والعصائر في مصر.