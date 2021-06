بلومبرغ: الإمارات تسعى لشراء حصة في جهينة المصرية

قال تقرير لموقع بلومبرغ إن شركة القابضة الإماراتية تبحث شراء حصة في شركة جهينة المصرية للصناعات الغذائية، في الوقت الذي قررت فيه إدارة البورصة المصرية نقل الشركة إلى قائمة الشركات المحتمل شطبها.

ونقل موقع بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن صندوق الثروة السيادي لإمارة أبو ظبي يبحث شراء حصة في الشركة التي تعد أكبر مصنع لمنتجات الألبان والعصائر في مصر.

وأشار الموقع إلى تراجع سهم الشركة في البورصة المصرية بنسبة 29% منذ بداية العام، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 4 مليارات جنيه، أي نحو 254 مليون دولار.

وأوضح أن (القابضة) وافقت العام الماضي على استثمار مليار دولار في الشراكة مع مجموعة (اللولو) الدولية، التي تمتلك وتدير واحدة من أكبر سلاسل متاجر التجزئة والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط، من أجل دعم توسع المجموعة في مصر.

وأضاف أن الشركة الإماراتية اشترت، في مارس/آذار الماضي، شركة أدوية مصرية مقابل 740 مليون دولار، أي نحو 11.7 مليار جنيه.

— Bloomberg Africa (@BBGAfrica) June 2, 2021