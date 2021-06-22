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اقتصاد|مصر

تمهيدا لبيعها.. تقسيم نحو 1400 فدان من أراضي “الحديد والصلب” المصرية

إنتاج البيلت بشركة الحديد والصلب المصرية (مواقع إلكترونية)
إنتاج البيلت بشركة الحديد والصلب المصرية (مواقع إلكترونية)
22/6/2021-|آخر تحديث: 22/6/202112:50 PM (مكة المكرمة)

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية لتخطيط وتقسيم أراضي شركة الحديد والصلب تمهيدا لبيعها، وذلك في إطار عملية تصفية الشركة الجارية حاليا.

جاء ذلك وفق تصريحات نائب وزير الإسكان المصري للمشروعات القومية خالد عباس لصحيفة محلية أمس الإثنين.

وتبلغ مساحة الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب نحو 6 ملايين متر مربع (1364 فدان)، ووفقًا لعباس فمن المتوقع أن تستغرق عملية تخطيط الأراضي من شهرين إلى 3 أشهر.

وكانت الشركة أعلنت في بيان أن عملية التصفية من المتوقع أن تستغرق نحو عامين، وذلك بعد قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتصفية مصنع حلوان وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة.

وفي 31 مايو/أيار الماضي أغلقت شركة الحديد والصلب المصرية أبوابها بعد 67 عاما على إنشائها، تمهيدا لتصفية أقدم شركات القطاع العام في البلاد جراء تكبدها خسائر بلغت 9 مليارات جنيه ( 574 مليون دولار).

 

وتكبدت الحديد والصلب المصرية خسائر بنحو 274 مليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 مقابل خسائر 368 مليون قبل عام.

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر خالد الفقي “يجري حاليا التفاوض مع وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، بشأن صرف تعويضات للعاملين بالشركة والبالغ عددهم 6200 عامل، وفق الضوابط”.

 

وتأسست شركة الحديد والصلب المصرية عام 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتعد أكبر وأقدم شركات القطاع العام في مصر وأول شركة للحديد والصلب في الشرق الأوسط.

وأثار قرار تصفية الحديد والصلب موجة انتقادات كبيرة على اعتبار أنها رمز للصناعة الوطنية في مصر والعالم العربي، كما أثار مخاوف كبيرة من عمليات فساد ترافق قرار التصفية وبيع الأراضي.

وكانت قرارات تصفية شركات القطاع العام بمصر قد أثارت انتقادات لما شاب عمليات بيعها من فساد أثبتته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات (حكومي) التي ذكرت أن الشركات بيعت بنحو 10% فقط من قيمتها الفعلية.

ويعتبر خبراء الموجة الأولي من برنامج الخصخصة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك التي بدأت عام 1993 من الجرائم الكبري، لما تضمنته من إهدار للمال العام في عمليات الخصخصة، بسبب الفرق في القيمة السوقية للشركات المباعة وبين القيمة الفعلية التي بيعت بها، والذي بلغ 500 مليار جنيه (32 مليار دولار) حسب تقديرات بنك الاستثمار القومي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية

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