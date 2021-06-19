%24 انخفاض في صادرات مصر للاتحاد الأوربي العام الماضي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن موقع ديسكلوز الاستقصائي على الإنترنت عن وثائق سرية أن فرنسا وافقت على أن تبيع لمصر 30 طائرة مقاتلة رافال في صفقة تبلغ قيتها 3.75 مليار يورو (4.5 مليار دولار).
ذكر تقرير رسمي مصري أن صادرات مصر للاتحاد الأوربي قد انخفضت بنسبة 23.9% عام 2020 مقارنة بعام 2019.
جاء ذلك بحسب النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2020 التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أخيرا.
وتتمتع مصر بعضوية عدد من التجمعات الدولية هي: تجمع الإسكوا، وتجمع دول الساحل والصحراء، وتجمع الكوميسا، ومجموعة الـ15، ومنطقة التجارة الحرة العربية، ومجموعة الـ 8 الإسلامية النامية.
وقد بلغ إجمالي صادرات مصر إلى تلك التجمعات 28 مليار دولار عام 2020 مقابل 30 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 6.4%.
وجاءت صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية في المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 9.8 مليارات دولار عام 2020 مقابل 10.1 مليارات دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 3.5%.
وبلغ إجمالي قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 29.6 مليار دولار عام 2020 مقابل 34.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 13.3%.
وجاءت في المرتبة الأولى واردات مصر من تجمع منطقة التجارة الحرة العربية حيث بلغت قيمتها 9.3 مليارات دولار عام 2020 مقابل 11.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 17.4%.
وهناك تجمعات دولية لا تتمتع مصر بعضويتها هي: الاتحاد الأوربي، وتجمع الافتا، وتجمع النافتا، وتجمع رابطة الآسيان، وتجمع الميركوسور.
وقد بلغ إجمالي قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات 10.5 مليارات دولار عام 2020 مقابل 13.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 20.7%
وجاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوربي في المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 7.2 مليارات دولا رعام 2020 مقابل 9.5 مليارات دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 23.9%.
وبحسب النشرة فقد بلغ إجمالي قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 33.1 مليار دولار عام 2020 مقابل 35.4 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 6.7%.
وجاءت واردات مصر من الاتحاد الأوربي في المرتبة الأولى حيث بلغت 19.2 مليار دولار عام 2020 مقابل 20.9 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 8%.
وتعد الصادرات أحد أهم مصادر العملات الأجنبية لمصر، وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري إصدار مايو/أيار الماضي جاءت تحويلات المصريين العاملين في الخارج في المرتبة الأولى لمصادر العملة الأجنبية في مصر وبلغت نحو 27 مليارا و758 مليون دولار عام 2019-2020.
وجاءت الصادرات في المرتبة الثانية وبلغت 26 مليارا و376 مليون دولار وجاءت الإيرادات السياحية في المرتبة الثالثة بنحو 9 مليارات و859 مليون دولار في نفس العام.