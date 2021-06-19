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اقتصاد|مصر

%24 انخفاض في صادرات مصر للاتحاد الأوربي العام الماضي

بلغت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوربي 7.2 مليارات دولار عام ‎2020‏ (رويترز)
بلغت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوربي 7.2 مليارات دولار عام ‎2020‏ (رويترز)
19/6/2021-|آخر تحديث: 19/6/202103:19 PM (مكة المكرمة)

ذكر تقرير رسمي مصري أن صادرات مصر للاتحاد الأوربي قد انخفضت بنسبة 23.9% عام 2020 مقارنة بعام 2019.

جاء ذلك بحسب النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام ‎2020‏ التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أخيرا.

وتتمتع مصر بعضوية عدد من التجمعات الدولية هي: تجمع الإسكوا، وتجمع دول الساحل والصحراء، وتجمع الكوميسا، ومجموعة الـ15، ومنطقة التجارة الحرة العربية، ومجموعة الـ 8 الإسلامية النامية.

وقد بلغ إجمالي صادرات مصر إلى تلك التجمعات ‎28 ‏مليار دولار عام ‎ 2020 مقابل 30 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 6.4%.

وجاءت صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية في المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 9.8 مليارات دولار عام 2020 مقابل ‎10.1 ‏ مليارات دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 3.5%.

وبلغ إجمالي قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 29.6 مليار دولار عام ‎2020‏ مقابل 34.2 مليار دولار عام ‎2019 ‏ بنسبة انخفاض قدره 13.3%.

‏وجاءت في المرتبة الأولى واردات مصر من تجمع منطقة التجارة الحرة العربية حيث بلغت قيمتها 9.3 مليارات دولار عام ‎2020 مقابل ‎11.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 17.4%.

وهناك تجمعات دولية لا تتمتع مصر بعضويتها هي: الاتحاد الأوربي، وتجمع الافتا، وتجمع النافتا، وتجمع رابطة الآسيان، وتجمع الميركوسور.

وقد بلغ إجمالي قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات ‎10.5‏ مليارات دولار عام 2020 ‏ مقابل 13.3 مليار دولار عام 2019‏ بنسبة انخفاض قدره 20.7%

وجاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوربي في المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 7.2 مليارات دولا رعام ‎2020‏ مقابل 9.5 مليارات دولار عام ‎2019‏ بنسبة انخفاض قدره 23.9%.

وبحسب النشرة فقد بلغ إجمالي قيمة واردات مصر من تلك التجمعات ‎33.1 مليار دولار عام ‎2020‏ مقابل 35.4 مليار دولار عام ‎2019‏ بنسبة انخفاض قدره 6.7%.

وجاءت واردات مصر من الاتحاد الأوربي في المرتبة الأولى حيث بلغت 19.2 مليار دولار عام 2020 مقابل 20.9 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 8%.

وتعد الصادرات أحد أهم مصادر العملات الأجنبية لمصر، وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري إصدار مايو/أيار الماضي جاءت تحويلات المصريين العاملين في الخارج في المرتبة الأولى لمصادر العملة الأجنبية في مصر وبلغت نحو 27 مليارا و758 مليون دولار عام 2019-2020.

وجاءت الصادرات في المرتبة الثانية وبلغت 26 مليارا و376 مليون دولار وجاءت الإيرادات السياحية في المرتبة الثالثة بنحو 9 مليارات و859 مليون دولار في نفس العام.

المصدر : الجزيرة مباشر

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