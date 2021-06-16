بوغبا يزيل زجاجة خمر أثناء مؤتمر صحفي.. وحركة رونالدو تفقد كوكاكولا 4 مليارات دولار (فيديو)

تسببت حركة قام بها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام عدسات المصورين بتراجع سهم شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية 1.47% بما يعادل 4 مليارات دولار.

وأزال رونالدو، الإثنين الماضي، زجاجتي كوكاكولا كانتا أمامه خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة بلاده مع المجر ضمن بطولة أمم أوربا واستبدلهما بزجاجة مياه.

کریس رونالدو با این حرکت ۴ میلیارد دلار به کوکاکولا ضرر زد https://t.co/QpGVxERkTB — PJ (@BernardBlack_PJ) June 16, 2021

وعقب الحركة تراجع سهم شركة كوكاكولا المدرج في أسواق المال الأمريكية 1.47% إلى 55.35 دولارا منتصف جلسة الثلاثاء نزولا من إغلاق جلسة الجمعة البالغ 56.18 دولارا.

شركة كوكاكولا تخسر 4 مليارات دولار في يوم واحد بعد أن قام كرستيانو رونالدو في مؤتمر صحفي بإبعاد زجاجتي كوكاكولا من أمامه و تقريب زجاجة ماء إليه و قال أطباء :توصياتنا منذ سنوات طويلة بالابتعاد عن المشروبات الغازية .. لم تلق تجاوبا بالقدر الذي لقيه تصرف هذا اللاعب في ثواني pic.twitter.com/WoXPiTikqp — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) June 16, 2021

ونتيجة لذلك تراجعت القيمة السوقية لإجمالي أسهم الشركة إلى 238.2 مليار دولار -في منتصف تداولات الثلاثاء- من 242.2 مليار دولار في ختام جلسة الجمعة.

لكن تقلصت الخسائر إلى 3.8 مليارات دولار في ختام جلسة أمس عندما أغلق السهم عند 55.41 دولارا وبقيمة سوقية 238.9 مليار دولار.

🚨أزال أمس رونالدو زجاجتي كوكاكولا واستبدلهما بزجاجة ماء في المؤتمر الصحفي ما أدى لردود فعل واسعة حول العالم… خسرت كوكاكولا-4 مليارات من قيمتها السوقية!

🚨واليوم أزال نجم ننتخب فرنسا المسلم بوغبا زجاجة خمر من أمامه في المؤتمر الصحفي..

من التالي؟!

رسالة للرعاة لا تحطون منتجاتكم🧐 pic.twitter.com/9WRqN1RK1Y — عبدالله الشايجي (@docshayji) June 16, 2021

واستهلت البرتغال حاملة لقب أمم أوربا حملة الدفاع عن لقبها بفوزٍ مستحق على حساب المجر بثلاثة أهداف دون رد الثلاثاء على ملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة بودابست ضمن منافسات المجموعة السادسة من البطولة.

وبتسجيله هدفين أصبح رونالدو الهداف التاريخي لبطولة أمم أوربا بـ11 هدفا بعدما فض الشراكة مع الفرنسي ميشيل بلاتيني.

بوغيا أيضا

وفي تصرف مماثل أزال لاعب المنتخب الفرنسي ونادي مانشستر يونايتد بول بوغبا زجاجة مشروب كحولي من أمامه على الطاولة في مؤتمر صحفي عقب مباراة فريقه أمام ألمانيا.

لاعب المنتخب الفرنسي ونادي مان يونايتد "بول بوغبا" يزيل زجاجة مشروب كحولي من أمامه على الطاولة في مؤتمر صحفي عقب مباراة فريقه أمام ألمانيا. pic.twitter.com/YqjZVF9uZ9 — نحو الحرية (@hureyaksa) June 16, 2021

🌐 اللاعب الفرنسي من أصول غينية بول بوغبا، يزيل قارورة الخمر من على طاولة المؤتمر الصحفي، تفاديا لإشهار الشركة المصنعة لها، بعد أن عُيّن أحسن لاعب في مباراة فرنسا وألمانيا. الجدير بالذكر أن بوغبا لاعب مسلم و كان قد رفع علم فلسطين بعد إحدى المباراة دعما للمقاومة الفلسطينية — Faza Sall 🇬🇳🇸🇦 (@faza554) June 16, 2021