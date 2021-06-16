البث الحي
اقتصاد

بوغبا يزيل زجاجة خمر أثناء مؤتمر صحفي.. وحركة رونالدو تفقد كوكاكولا 4 مليارات دولار (فيديو)

رونالدو يزيل زجاجتي كوكاكولا كانتا أمامه خلال مؤتمر صحفي (منصات التواصل)
رونالدو يزيل زجاجتي كوكاكولا كانتا أمامه خلال مؤتمر صحفي (منصات التواصل)
16/6/2021-|آخر تحديث: 16/6/202104:56 PM (مكة المكرمة)

تسببت حركة قام بها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام عدسات المصورين بتراجع سهم شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية 1.47% بما يعادل 4 مليارات دولار.

وأزال رونالدو، الإثنين الماضي، زجاجتي كوكاكولا كانتا أمامه خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة بلاده مع المجر ضمن بطولة أمم أوربا واستبدلهما بزجاجة مياه.

 

وعقب الحركة تراجع سهم شركة كوكاكولا المدرج في أسواق المال الأمريكية 1.47% إلى 55.35 دولارا منتصف جلسة الثلاثاء نزولا من إغلاق جلسة الجمعة البالغ 56.18 دولارا.

ونتيجة لذلك تراجعت القيمة السوقية لإجمالي أسهم الشركة إلى 238.2 مليار دولار -في منتصف تداولات الثلاثاء- من 242.2 مليار دولار في ختام جلسة الجمعة.

لكن تقلصت الخسائر إلى 3.8 مليارات دولار في ختام جلسة أمس عندما أغلق السهم عند 55.41 دولارا وبقيمة سوقية 238.9 مليار دولار.

واستهلت البرتغال حاملة لقب أمم أوربا حملة الدفاع عن لقبها بفوزٍ مستحق على حساب المجر بثلاثة أهداف دون رد الثلاثاء على ملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة بودابست ضمن منافسات المجموعة السادسة من البطولة.

وبتسجيله هدفين أصبح رونالدو الهداف التاريخي لبطولة أمم أوربا بـ11 هدفا بعدما فض الشراكة مع الفرنسي ميشيل بلاتيني.

بوغيا أيضا

وفي تصرف مماثل أزال لاعب المنتخب الفرنسي ونادي مانشستر يونايتد بول بوغبا زجاجة مشروب كحولي من أمامه على الطاولة في مؤتمر صحفي عقب مباراة فريقه أمام ألمانيا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد

طيران الإمارات تتكبد خسائر سنوية بأكثر من 5 مليارات دولار

طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات ((أرشيفية) غيتي)

مصر توقع اتفاقات تمويل مع فرنسا بقيمة 1.7 مليار يورو

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي(يمين) ووزير المالية الفرنسي برونو لو مير(مجلس الوزراء المصري)

بعد اكتشافات الغاز.. وزير تركي يعلن اكتشاف 20 طنا من الذهب شرقي البلاد

كمية الذهب المكتشف تبلغ 20 طنا بقيمة 1.2 مليار دولار (الأناضول)

خطوة غير مسبوقة.. أول دولة في العالم تعتمد “بيتكوين” كعملة قانونية

عملة بيتكوين الرقمية (رويترز)
الأكثر قراءة

انهيار صحفية مقدسية باكية عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال (فيديو)

الصحفية زينة الحلواني بكت عند تذكر الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال

غرس قلما في رقبته.. ناشط معارض يطعن نفسه خلال جلسة محاكمته (فيديو)

شاهد: فتاة تهاجم دبا لإنقاذ كلابها

ركضت هيلي نحو الدب ودفعته فسقط من على الجدار (مواقع التواصل)

شاهد: طائرة بدون طيار “توثق لحظة تحطمها” داخل بركان في أيسلندا