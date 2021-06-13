مصر توقع اتفاقات تمويل مع فرنسا بقيمة 1.7 مليار يورو

قال مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، إن مصر وقعت اتفاقات بقيمة 1.7 مليار يورو (2.06 مليار دولار) لتمويل مشروعات في قطاعات النقل والبنية التحتية والكهرباء وأسواق الجملة.

وأضاف أن 776 مليون يورو من هذا التمويل جاءت من الحكومة الفرنسية و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وجاء التوقيع خلال زيارة وزير المالية الفرنسي برونو لو مير للقاهرة.

وفي مايو/أيار، أعلنت فرنسا اتفاقا بقيمة أربعة مليارات يورو لتسليم 30 طائرة حربية تصنعها شركة داسو إلى مصر بدءا من عام 2024.

تتضمن المشروعات التي أعلنها مجلس الوزراء اليوم الأحد محطات للصرف الصحي بالإضافة إلى عدد من مشاريع السكك الحديدية، منها توفير 55 قطارا جديدا لأقدم خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة وإنشاء خط للسكك الحديدية بين أسوان في جنوب مصر ووادي حلفا في السودان المجاور.

وقال مجلس الوزراء إن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم 150 مليون يورو لدعم برنامج التأمين الصحي الشامل في مصر.

وينص الاتفاق على أن تورد شركة ألستوم الفرنسية 55 عربة مترو للخط الأول لمترو القاهرة بكلفة إجمالية 800 مليون يورو بقرض من الخزانة الفرنسية.

ويتضمن الاتفاق بين الحكومتين تسعة مشروعات أخرى.

وقال لومير بعد التوقيع إن “هذا التعاون الاستراتيجي يشمل قطاعات متنوعة من الطاقة المتجددة الى تحلية المياه مرورا بالنقل العام وتمويل الجامعات والتأمين الاجتماعي”.

كما تم التوقيع على خارطة طريق للوصول إلى اتفاق حول إنشاء الخط السادس لمترو القاهرة.

وأشار لومير إلى أن فرنسا على استعداد لتقديم قروض من مصارف تجارية بضمان الدولة بقيمة ملياري دولار لمصر.

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقيات تجعل من مصر “شريكا استراتيجيا لفرنسا وهي حاليا الدولة التي تحصل على أكبر ضمانات مالية من الخزانة العامة”.