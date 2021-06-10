بعد اكتشافات الغاز.. وزير تركي يعلن اكتشاف 20 طنا من الذهب شرقي البلاد

أعلن وزير الصناعة التركي مصطفى ورانك، اليوم الخميس، اكتشاف 20 طنا من الذهب و3.5 طن من الفضة في ولاية أغري شرقي البلاد.

وأوضح ورانك خلال حفل وضع حجر أساس منشأة لإحدى شركات تعدين الذهب، أن كمية الذهب المكتشف تبلغ 20 طنا بقيمة 1.2 مليار دولار، إضافة إلى 3.5 أطنان من الفضة بقيمة 2.8 مليون دولار.

وأضاف أن المنشأة التي وضع حجر أساسها اليوم لها أهمية كبيرة للولاية وللاقتصاد الوطني، مشيرا أن قيمة الاستثمار في المنشأة بلغت 160 مليون دولار.

ولفت إلى أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في مجال التعدين وأنهم يولون أهمية كبيرة لتطوير صناعة التعدين وتقديم الحوافز للمستثمرين من أجل تلبية احتياجات البلاد.

وأكد ورانك أن بلاده قدمت الدعم والحوافز لتطوير قطاع التعدين بقيمة 6 مليارات دولار، مشيرا إلى إنتاج 24 طنا من الذهب من 18 منجما خلال العام الماضي.

وأضاف أن تركيا كانت سابقا تستورد 100 في المئة من احتياجات الذهب لديها من الخارج، وأنها اليوم باتت تساهم بـ2.4 مليار دولار في تقليص عجز الحساب الجاري عبر إنتاجها للذهب محليا.

وزير الصناعة التركي (يسار) أكد أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في مجال التعدين (الأناضول)

إنتاج الذهب

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الخميس، إنتاج بلاده 382 طنا من الذهب في آخر 20 سنة.

وقال إن بلاده تهدف لإنتاج أكثر من 45 طنا من الذهب خلال العام الجاري.

وكانت تركيا أعلنت أواخر العام الماضي، اكتشاف احتياطيات من الذهب يقدر سعرها بنحو 6 مليارات دولار في ولاية بيلاجيك شمال غربي البلاد.

وقال مدير تعاونيات الائتمان الزراعي التركية فخر الدين بويراز، إن متوسط كثافة الذهب في الطن الواحد من الأتربة عالميا يتراوح بين 2-3 بالمئة، أما منجم سوغت فتصل نسبة الذهب في الطن الواحد من الأتربة إلى 8.6 في المئة، وبعض المناطق ترتفع النسبة إلى ما بين 12-14 بالمئة.

وقال “عمليات التنقيب تثبت ذلك، وهذا مؤشر لانخفاض تكاليف استخراج الذهب من هذا المنجم”.

وأكد بويراز أنّ “قيمة الذهب المكتشف تقدر بـ6 مليارات دولار، إلا أنّ مساهمتها في الاقتصاد ستكون أكبر من هذا بكثير”.

وأشار إلى أنهم وضعوا خطة لسنتين، من أجل بدء إسهام هذا المعدن الثمين في الاقتصاد التركي.

اكتشافات الغاز

وكانت تركيا استطاعت العثور على احتياطيات للغاز في عدة مناطق من البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

وأفاد تقرير لشركة وود ماكنزي للدراسات والاستشارات بأن اكتشافات تركيا الأخيرة من الغاز الطبيعي تكفي لسد حاجة البلاد من الطاقة مدة 12 عامًا.

وتوقع التقرير أن تكتشف تركيا كميات إضافية من الغاز الطبيعي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة تعزز قوة تركيا في مفاوضات توريد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب مع كل من روسيا وإيران وأذربيجان.

ومن المتوقع أيضا أن تسمح الاكتشافات لتركيا باستيراد غاز أرخص ثمنا، وخفض متوسط ​​فاتورة الطاقة السنوية بنحو 44 مليار دولار.

ويوم الجمعة الماضي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي قبالة سواحل بلاده في البحر الأسود، ليبلغ بذلك إجمالي احتياطي الغاز المكتشف بالمنطقة 540 مليار متر مكعب.

وجاء ذلك بعد إعلان أردوغان في أغسطس/آب الماضي اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد في موقع “تونا1” في حقل سكاريا، باحتياطي 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي.