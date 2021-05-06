أمير قطر يعفي وزير المالية من منصبه

أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارا بإعفاء وزير المالية علي شريف العمادي من منصبه.

وتضمن القرار أيضا تكليف وزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري بمهام وزير المالية.

وكان النائب العام القطري أصدر أمرا بالقبض على العمادي للتحقيق معه بشأن “جرائم متعلقة بالوظيفة العامة”.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية نقلا عن بيان لمكتب النائب العام، أن أمر القبض جاء بعد اطلاع النائب العام على وثائق وتقارير تتعلق بهذا الشأن.

وأضاف البيان أن الجرائم التي يتم التحقيق فيها تتمثل في “الإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة”.

وأضافت الوكالة أن النائب العام القطري “أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة”.

ويتولى العمادي منصب وزير المالية منذ عام 2013.