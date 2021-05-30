مصر ترفع سعر زيت التموين المدعم 23.5%

رفعت وزارة التموين المصرية اليوم الأحد سعر زيت التموين المدعم 23.5% إلى 21 جنيها (1.34 دولار) للعبوة سعة لتر واحد، معللة ذلك بحدوث زيادات في أسعار الزيوت الخام العالمية.

وقالت الوزارة إن أسواق الزيوت الخام العالمية شهدت في الآونة الأخيرة “ارتفاعا ملحوظا” وإن لجنة ستتشكل لمراجعة الأسعار كل 3 أشهر.

وقال بيان من الوزارة إن مصر تستورد حوالي 95% من استهلاكها من الزيت.

كان سعر العبوة سعة لتر من زيت التموين – المكون من خليط من زيت الصويا وزيت زهرة الشمس – 17 جنيها قبل الزيادة لمستحقي المقررات التموينية.

خفض الدعم

يأتي هذا الخفض الجزئي للدعم عن إحدى أهم السلع التموينية التي يستهلكها المواطن المصري ضمن خطة حكومية بدأت منذ تولى الرئيس المصري الحالي السلطة في مصر عام 2014.

وبموجب هذه الخطة تم إلغاء الدعم نهائيا عن أسعار الكهرباء، منذ العام المالي الماضي 2019-2020.

كما تم خفض دعم المنتجات البترولية من 120.8 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 18.7 مليار جنيه في موازنة 2019-2020، بنسبة انخفاض بلغت 84.5%.

وفي سبيل ذلك رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز الطبيعي والمازوت، في 6 زيادات متتالية كان آخرها في يناير/ كانون ثاني الماضي.

وخفضت الحكومة كذلك دعم السلع التموينية من 87 مليار جنيه للعام المالي 2018-2019 إلى 80.4 مليار جنيه للعام المالي 2019-2020، بنسب انخفاض بلغت 8%.

وكان من نتيجة ذلك انخفاض إجمالي مبلغ الدعم من 243.6 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 140.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2020-2021 بنسبة انخفاض بلغت 42.2%.

زيادة معدلات الفقر

وقد واكب هذه الإجراءات التقشفية القاسية خفضا كبيرا في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار حيث قامت الحكومة المصرية في نوفمبر/ تشرين ثاني 2016 بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقد أدت هذه الإجراءات إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، وارتفعت معدلات الفقر بالبلاد لتصل إلى 32.5% عام 2017-2018 بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 60% في بعض محافظات الوجه القبلي.